﻿Arbeitskampf und Demo sind die Generalprobe für den Mega-Streik am Montag

Am Freitag haben in Leipzig erneut Angestellte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit nieder gelegt und für höhere Löhne demonstriert. Für Montag ist ein Mega-Streik angekündigt, Einschränkungen gibt es in manchen Bereichen aber auch schon am Wochenende.

Leipzig. Viele hundert Menschen, enorme Geräuschkulisse aus Trillerpfeifen, Drehknattern und Parolen – am Freitag haben Angestellte im öffentlichen Dienst erneut die Arbeit niedergelegt und in Leipzigs Innenstadt für mehr Lohn demonstriert. Es ist eine Art Generalprobe für den bundesweit ausgerufenen Mega-Streik, dem sich am Montag auch Mitarbeiter der Deutschen Bahn anschließen.

Seit Donnerstagmorgen geht Personal aus verschiedenen Bereichen auf die Straße. Erzieherinnen und Erzieher, Angestellte der Leipziger Sparkassen und der Agentur für Arbeit sowie der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Bus- und Straßenbahnfahrer der LVB. Am Freitag schloss sich zudem die Stadtreinigung an. So waren es mindestens 2000 Menschen, die am Vormittag auf der Opernseite des Augustusplatzes ihren Kampf sicht- und hörbar weiterführten; 43 Meter unter der lateinischen Inschrift „Omnia vincit labor“ am Kroch-Haus: „Arbeit überwindet alles“. So lange aus Sicht der Angestellten im öffentlichen Dienst die Bezahlung nicht stimmt, wird vorerst die Arbeit überwunden.

George von der Klima-Initiative „Wir fahren zusammen“ auf dem Augustusplatz: George polterte: „Ich bin müde von den immer gleichen Scheiß-Ausreden, warum es für euch keine höheren Löhne geben kann.“ © Quelle: Christian Modla

Hoher Lärmpegel bei der Demo am Freitag

Der Platz war gut gefüllt, als ein Verdi-Mitglied die Auflagen für die Demonstration nach der Kundgebung teilweise amüsiert vorlas. Der ÖPNV solle nicht behindert werden, forderte die Versammlungsbehörde. „Ich bin ganz optimistisch, dass wird das berücksichtigen können“, sagte der Sprecher unter dem Gelächter der Streikenden, unter denen sich auch Arbeitskämpfer des Online-Versandriesen Amazon befanden.

Eine andere Festsetzung der Behörde: Die Zwischenkundgebung vor dem Neuen Rathaus dürfe „keine unzumutbare Störung der Mitarbeiter“ mit sich bringen, Beschallung über Lautsprecher sei untersagt. „Als Streikende vor dem Gebäude eines Hauptarbeitgebers leise sein zu sollen, ist völlig absurd“, kommentierte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Viecenz. Eine halbe Stunde später war der Demonstrationszug vor dem Bau der Stadtverwaltung angekommen, und die Demo-Teilnehmenden drückten den Lärmpegel in die Höhe.

Viele hundert Menschen vor dem Neuen Rathaus Leipzig: Am Freitag haben Angestellte im öffentlichen Dienst erneut gestreikt. © Quelle: Mark Daniel

Schon am Augustusplatz hatten Rednerinnen und Redner ihrem Frust Luft gemacht. Annett Sieber von der Stadtreinigung dokumentierte, dass für neu Angestellte der Lohn mit gut 14 Euro nur rund 2 Euro über dem Mindestlohn liege. George polterte: „Ich bin müde von den immer gleichen Scheiß-Ausreden, warum es für euch keine höheren Löhne geben kann“, sagte der Sprecher der Klima-Initiative „Wir fahren zusammen“. „Und parallel werden Managergehälter der Deutschen Bahn erhöht oder Bankern Boni ausgezahlt, obwohl die Banken von der Regierung gerettet werden müssen.“

Auch Linken-Bundestagsabgeordneter Sören Pellmann stieg auf die zur Bühne umfunktionierte Ladefläche des Transporters: „Das Angebot, das vorliegt, ist so beschissen, dass es kein Angebot ist“, wetterte er. „Dabei ist in diesem Land so viel Kohle da.“ In die Streikenden reihten sich auch die Leipziger SPD-Bundestags-Zugehörigen Nadja Sthamer und Holger Mann ein.

Heißeste Phase am Montag

Nun geht der Arbeitskampf in seine bislang heißeste Phase: Zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen soll am Montag ganz Deutschland lahmgelegt werden, weil Busse, Bahnen, Flugzeuge und Schiffe stillstehen. Für das Wochenende signalisieren die LVB zwar einen voraussichtlich normal laufenden Betrieb, Montag jedoch „ist damit zu rechnen, dass keine Straßenbahnen und Busse unterwegs sein können“.

Die Arbeitsniederlegung der Stadtreinigung hingegen ist auch am Samstag spürbar: Sämtliche Wertstoffhöfe bleiben geschlossen. Die am Freitag nicht geleerten Bio- und Restabfalltonnen sollten stehen gelassen werden, rät das Amt, „sie werden im Verlauf der Folgewoche nachgeleert“. Nicht gefährdet ist der Auftakt zum Leipziger Frühjahrsputz „Leipzig putzt sich raus“, der am Samstag startet. Für die Reinigungsaktionen engagierter Leipzigerinnen und Leipziger werden Container stellt die Stadtreinigung Container bereit.