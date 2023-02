﻿Warnstreik bei den LVB: Viele stiegen auf Leihräder und E-Scooter um

Die Leihfahrräder von Nextbike waren am Streiktag sehr gefragt in Leipzig. (Symbolbild)

Leipzig. Während des Streiks bei den LVB am Mittwoch mussten sich viele Leipzigerinnen und Leipziger nach Alternativen zur Fortbewegung umsehen. Die Unternehmen Nextbike und Tier haben eine Bilanz über die Nutzung von Ausleih-Fahrrädern und E-Scootern am Streiktag gezogen.

Nachfrage ist deutlich erhöht gewesen

Das Fazit: Die Nachfrage nach Elektro-Scootern ist deutlich gestiegen. Tim Werner, Regional-Manager bei Tier Mobility, teilte mit: „In Folge des eintägigen Warnstreiks bei den Leipziger Verkehrsbetrieben haben wir eine Rekordnachfrage verzeichnet, denn viele Leipziger*innen haben einen TIER-Scooter genutzt, um pünktlich zur Arbeit oder zu Terminen zu kommen. Im Vergleich zu einem normalen Mittwoch haben wir mehr als 10 Mal so viele Fahrten verzeichnet.“

Ähnlich verhält es sich laut Nextbike bei Ausleih-Fahrrädern. Wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage der LVZ mitteilt, sind sowohl am Mittwoch als auch während des Streiks am 17. Februar mit 7000 Ausleihen fast doppelt so viele wie an vergleichbaren Tagen verzeichnet worden. Zusätzliche Fahrräder seien nicht bereitgestellt worden, am Hauptbahnhof habe das Unternehmen das Angebot allerdings verdichtet.