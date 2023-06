Streik im Handel: Mitarbeiter von Netto, Edeka und H&M in Leipzig fordern mehr Lohn

Leipzig/Berbersdorf. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag zum Streik im Großhandel aufgerufen. Beschäftigte im Zentrallager von Edeka in Berbersdorf im Landkreis Mittelsachsen sowie im Phoenix Pharmahandel in Leipzig sollen ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft in Leipzig erklärte.

„Die dramatischen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Energiekosten, Mieten und Mobilitätskosten einerseits und die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen andererseits treibt die Menschen auf die Straße“, sagte Verhandlungsführerin Sylke Hustan.

Der überwiegende Teil der Beschäftigten im Handel sei akut von Armut bedroht. Für die Beschäftigten im sächsischen Groß- und Außenhandel fordert Verdi deshalb neben einer Lohnerhöhung auch eine Inflationsausgleichsprämie.

Bis zum späten Mittag kann es nach Einschätzung von Andrea Busch (Verdi) noch zu Einschränkungen bei Medikamentenlieferungen kommen. „Viele Streikhelferinnen und -helfer, die sonst aus anderen Bundesländern rekrutiert werden, fallen wegen Fronleichnam aus“, erklärt sie. „Daher wird es eine Weile dauern, bis alles wieder läuft.“

Verdi: „Enorme Engpässe“

Am Streik beteiligen sich nach Angaben von Thomas Schneider (Verdi) mindestens 200 Beschäftigte von Aldi, Netto, Kaufland, H&M und Primark. „Es wird zu enormen Engpässen kommen“, sagt Schneider. Manche Filialen seien nur gering besetzt, andere blieben heute ganz geschlossen. „Es kann auch vorkommen, dass plötzlich Führungskräfte an der Kasse sitzen, um den Laden am Laufen zu halten“, so Schneider.

Folgende Filialen in Leipzig und Umgebung können vom Streik betroffen sein:

– Kaufland: Großpösna (Sepp-Verscht-Straße 1), Schönau (Kiewer Straße 30), Reudnitz (Dresdner Straße 80), Großzschocher (Anton-Zickmantel-Straße 42), Georg-Schuhmann-Straße 105 und in Torgau (Außenring 1 und Turnierplatzweg 1)

– Aldi und Netto: Alle Filialen in Leipzig

– H&M: Alle drei Filialen (Paunsdorfer Allee 1, Brühl 1, Petersstraße 20)

– Primark: Leipzigs einzige Filiale (Hainstraße 21-23)

LVZ