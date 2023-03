﻿Auf Warnstreik-Aufruf folgt Dementi – Verdi sorgt für Verwirrung in Leipzig

Nach den gescheiterten Tarifgesprächen wollte die Gewerkschaft Verdi eigentlich nur 50 Aktive mobilisieren. Durch das versehentliche Versenden von Aufrufen drohten aber in Leipzig und Umgebung erneut Streiks im Nahverkehr sowie in kommunalen Kitas und Hort am Freitag. Mit einer Eilmeldung ruderte Verdi zurück.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket