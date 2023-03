﻿ Verdi droht mit weiteren Streik-Tagen: „Angebote der Arbeitgeber sind ein Schlag ins Gesicht“

Auto, Fahrrad, Fußmarsch oder Homeoffice – am Montag mussten Berufspendlerinnen und -pendler kreativ werden. Denn der öffentliche Verkehr in und um Leipzig stand weitgehend still. Möglicherweise wird es nicht der letzte Streik gewesen sein.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben am Montag zum Großstreik aufgerufen: Während Busse und Bahnen weitgehend stillstanden, versammelten sich die Streikenden am Vormittag zur Demonstration in Leipzig.

Leipzig. „Das Angebot ist blanker Hohn - wir fordern mehr Lohn“, war am Montagmorgen auf dem Kleinen Willy-Brandt-Platz vor dem Leipziger Hauptbahnhof zu hören. Rund 400 Personen haben sich am Montag vor dem Leipziger Hauptbahnhof versammelt, um gemeinsam mehr Lohn von ihren Arbeitgebern zu fordern. Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen – seit etwa 3.40 Uhr stand der öffentliche Nah- und Fernverkehr in und um Leipzig weitgehend still.

Streik von EVG und Verdi: Demo-Zug mit etwa 400 Personen

„Es gab bei den LVB jahrzehntelang keinen richtigen Inflationsausgleich“, erklärte Straßenbahnfahrer Jan Trost (43), „die Stadt kann froh sein, dass wir so lange die Füße still gehalten haben.“ Es sei ein großes Problem, dass zwar viele gute Leute ausgebildet würden, diese dann aber oft in andere Städte wechselten, weil sie dort zwischen 300 und 500 Euro mehr verdienten.

Die Arbeitssituation bei den LVB habe sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert, berichtete Trosts Kollege Martin Stengl (37) und verwies auf lange Schichten sowie Personalmangel. Ähnliches erzählte ein Mitarbeiter, der in der Leipziger ICE-Instandhaltung tätig ist: „Die Arbeit verteilt sich auf immer weniger Kollegen, und aufgrund der Inflation haben wir nicht mehr den Lohn wie vor drei Jahren“, sagte er. „Die Angebote der Arbeitgeber sind ein Schlag ins Gesicht“, meinte Cindy Winter-Thiel (45) von der EVG, „sie sollen merken, dass wir uns so etwas nicht mehr gefallen lassen.“ Das sah auch Constanze Hinterthür (32) von der DB-Systemtechnik so: „Unsere Arbeit ist genauso wichtig wie die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Wirtschaftsbetrieben.“

LVB: Keine Erstattungen für Abo-Tickets

Rot- und blau-weiße Fahnen schwenkten über den Köpfen der Menschenmenge zu sehen – die Farben der beiden Gewerkschaften. Nach der Ankunft am Neuen Rathaus wurde es nochmal richtig laut. Auf der Bühne wetterte Verdi-Fachbereichsleiter Paul Schmidt gegen Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD), der in der LVZ von „Streikfestspielen“ gesprochen hatte. Wenn die Arbeitgeberseite weiterhin “weltfremde Angebote“ vorlegen würden, „dann werden Sie erleben, was Streikfestspiele bedeuten“, sagte Schmidt. Die teuren LVB-Investitionen in neue Fahrzeuge seien richtig. „Es wird in der öffentlichen Diskussion aber meist vergessen, wer diese Fahrzeuge bewegen soll.“

Durch den weitgehenden Stillstand des öffentlichen Nahverkehrs mussten insbesondere Berufspendlerinnen und -pendler Alternativen finden, um zur Arbeit zu kommen. „Ich bin von Gohlis aus gelaufen“, berichtete Marie, die eine Ausbildung bei der VR Bank in Leipzig macht. Die 16-Jährige findet den Streik „nicht gut“.

Ein weniger eindeutiges Urteil fällte Sindy Steineck, die ebenfalls am Morgen zu ihrer Arbeitsstelle im Leipziger Zentrum kommen musste. Sie sei mit dem Fahrrad gefahren, habe aber eigentlich auch ein Monats-Abo bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. „Einerseits habe ich Verständnis, dass die Leute mehr Lohn und Anerkennung fordern“, so die 37-Jährige. Andererseits sei das auch blöd für Leute, die ein Aboticket für denn Öffentlichen Nahverkehr haben. „Da bekommt man nichts erstattet.“

Verdi droht mit mehrtägigen, flächendeckenden Streiks

Einige schienen für ihren Arbeitsweg auch auf das Auto umgestiegen zu sein, sodass sich mancherorts Staus bildeten. Wer zwischen den umliegenden Landkreisen pendelt, konnte eigentlich den Bus nehmen: Die Busunternehmen Regionalbus und Nordsachsen Mobil fuhren am Montag nach regulärem Fahrplan. Den Beschäftigten war zuletzt bereits 16,6 Prozent mehr Gehalt zugebilligt worden. Diese Alternative schien für Pendlerinnen und Pendler jedoch wenig attraktiv – wer etwa von Grimma nach Leipzig normalerweise 19 Minuten mit der Regionalbahn fährt, hätte per Bus ungefähr zwei Stunden gebraucht.

Ob es zu weiteren Streiks kommen wird, dürfte von den Ergebnissen der laufenden Tarifverhandlungen abhängen. Paul Schmidt von der Gewerkschaft Verdi kündigte bei der Kundgebung am Montag an: „Wenn die Arbeitgeber sich nicht endlich bewegen, drohen erstmals seit den 1970er-Jahren mehrtägige, flächendeckende Verdi-Streiks.“