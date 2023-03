Am 23. und 24. März ruft Verdi erneut zum Streik auf. Hier zu sehen: Demozug des Kitastreiks in Leipzig vom 8. März 2023.

Wieder Warnstreiks in Leipzig: Darauf müssen Sie sich an beiden Tagen einstellen

Leipzig. Die dritte Tarifrunde im Arbeitskampf der Gewerkschaft Verdi für die Angestellten des öffentlichen Dienst steht vom 27. bis 29. März in Potsdam bevor. Mit dem erneuten Streikaufruf für Donnerstag und Freitag (23. und 24. März) wolle man „den Arbeitgebern zeigen, dass wir weiter bereit sind, unsere Forderungen durchzusetzen. Ich hoffe, dass dieses Signal in Potsdam ankommt“, erklärte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Viecenz gegenüber der LVZ.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten. Das Angebot der Arbeitgeber wurden von Verdi zurückgewiesen.

Für Donnerstag und Freitag müssen sich Leipzigerinnen, Leipziger sowie Bewohnerinnen und Bewohner des Leipziger Umlands auf folgende Einschränkungen einstellen:

Streik in Leipzig: Donnerstag, 23. März

Verdi hat im öffentlichen Personennahverkehr zum Streik aufgerufen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sowie die Töchter LeoBus, die Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB) und die Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe (LAB) werden ihre Arbeit vom 23. März um 3 Uhr nachts bis zum 24. März um 5 Uhr morgens niederlegen bzw. gar nicht erst aufnehmen. Es muss daher mit erheblichen Einschränkungen im ÖPNV gerechnet werden. Regionalbusse sowie Regionalzüge und S-Bahnen sind voraussichtlich nicht vom Streik betroffen.

Neben den Beschäftigenten der LVB und deren Tochtergesellschaften sind die Beschäftigten und Auszubildenden aus den nachfolgend genannten Einrichtungen zum Warnstreik an beiden Tagen aufgerufen:

Agentur für Arbeit Leipzig

Deutsche Rentenversicherung Leipzig

Deutsche Rentenversicherung Nord Ost West Informationstechnik GmbH

Jobcenter Leipzig

Gemeinde Mockrehna

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig

Sparkasse Leipzig

Zentrum für Drogenhilfe und Medizinisch-soziale Wohnheime am St. Georg Klinikum Leipzig

Stasiunterlagen-Archiv Leipzig

Stadtverwaltungen Borna, Brandis, Leipzig, Schkeuditz,

Taucha mit Kindertagesstätten und Horten

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig

Verband kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig

Am Donnerstag wird zudem im Garten des Volkshauses ein „Streikratschlag“ mit Workshops und Seminaren durchgeführt, gab Verdi bekannt.

Aus „betriebsbedingten Gründen die auf technischen Schwierigkeiten mit Fahrzeugen beruhen, bleiben die ganze Woche die Wertstoffhöfe in der Krakauer Straße und der Johannes-R-Becher-Straße geschlossen“, informierte die Stadtreinigung Leipzig am Dienstagnachmittag. Als Ausweichmöglichkeit dienen die Wertstoffhöfe in der Gärtnerstraße 36, der Augustiner Straße sowie in der Lößniger Straße 7.

Streik in Leipzig: Freitag, 24. März

Während in den oben genannten Einrichtungen auch am Freitag gestreikt wird, kehrt die LVB wieder zum Normalbetrieb zurück. Der Streik im öffentlichen Personennahverkehr endet voraussichtlich am Freitag früh um 5 Uhr. Bis zum Berufsverkehr und zum Schulbeginn sollten Busse und Trams also wieder wie gewohnt fahren.

Die zentrale Verdi-Kundgebung beginnt am Freitag gegen 9 Uhr auf dem Leipziger Augustusplatz. Danach wird ab ca. 10 Uhr eine Demonstration um den Ring und durch die Leipziger Innenstadt stattfinden, kündigte Verdi an.