Leipzigs Stadtreinigung streikt am Freitag und Samstag

Die Streikfront im öffentlichen Dienst wird immer größer: So wird am Freitag und Samstag auch die Leipziger Stadtreinigung in den Ausstand treten. Warum, lesen Sie hier.

Leipzig. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Mittwoch ihre Streikaufrufe erweitert: Jetzt sollen auch die Beschäftigten der Stadtreinigung Leipzig am Freitag und am Samstag ihre Arbeit niederlegen. Wie berichtet, streiken die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und ihre Tochterunternehmen bereits am Donnerstag. Am Donnerstag und Freitag sind zahlreiche Einrichtungen des öffentlichen Dienstes – darunter Leipzigs kommunale Kindertagesstätten und Horte – zum Streik aufgerufen.

Pläne für dreitägigen Streik verworfen

Dass die Leipziger Stadtreinigung am Freitag und Samstag streikt, begründet Verdi mit den Arbeitszeiten in diesem städtischen Eigenbetrieb: Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Donnerstag und Freitag streiken würden, hätten sie vermutlich am Samstag einen Teil der ausgefallenen Touren nachholen müssen, heißt es in der Verdi-Zentrale im Leipziger Volkshaus. „Wir hätten deshalb auch zu einem dreitägigen Streik aufrufen können – also von Donnerstag bis Samstag“, erläuterte dort Bezirksgeschäftsführer Sebastian Viecenz. „Aber ein dreitägiger Streik war uns am Ende doch etwas zu lang.“

Diese Entscheidung führt jetzt dazu, dass viele Leipziger über das Wochenende mit ihren vollen Hausmülltonnen leben müssen und wahrscheinlich auch in der kommenden Woche noch einige Tage warten müssen, bis diese geleert werden. „Erfahrungsgemäß ist das aber in drei bis vier Tagen geschafft“, so Verdi-Funktionär Viecenz. „Spätestens Ende nächster Woche sind die Leerungspläne wieder im planmäßigen Takt.“

Gelbe und Blaue Tonnen werden geleert

Das Management der Stadtreinigung wurde offenbar vom Streik überrascht. „Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diesem Aufruf folgen werden“, erklärte Sprecherin Susanne Zohl am Mittwoch auf LVZ-Anfrage. „Wir rechnen mit Einschränkungen bei unseren Leistungen, insbesondere bei den Wertstoffhöfen und bei der Abfallentsorgung. Die Bürgerinnen und Bürger können sich gern am Freitag bei uns auf der Website zu den Auswirkungen und gegebenenfalls zu den Nachentsorgungen informieren.“

Nicht vom Streik betroffen sei die Abholung der Gelben und Blauen Tonnen. Diese würden von dem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen Abfall-Logistik Leipzig GmbH geleert, das nicht am Warnstreik beteiligt ist.

Weiterer Streik am Montag?

Unklar ist noch, ob sich der Verdi-Bezirk Leipzig auch am bundesweiten Streik beteiligen wird, der am Montag im Nah- und Fernverkehr avisiert wurde. „Bislang laufen dafür bei uns noch keine Vorbereitungen“, erklärte Bezirksgeschäftsführer Viecenz. „Aber am Donnerstag will unser Bundesvorstand um 13 Uhr in Berlin bekanntgeben, ob wir uns beteiligen.“ Sollte der Verdi-Bundesvorstand zur Teilnahme am bundesweiten Streik aufrufen, sei man in Leipzig in der Lage, kurzfristig alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen.