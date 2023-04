﻿Streit in Leipzig-Schleußig: Sind Grünflächen oder Parkplätze wichtiger?

Der Verein Verkehrswende LE will die kleine Freifläche vor der Stieglitzstraße 45 neugestalten – zum Ärger vieler Anwohner, die dort ihre Autos parken. Am Sonntag versuchten beide Seiten einen Kompromiss zu finden. Es wurde aber klar, dass die Positionen meilenweit auseinander liegen.

Leipzig. In dicht besiedelten Stadtvierteln wird seit Jahren darum gestritten, was wichtiger ist: Park- oder Grünflächen? In Schleußig bricht der Streit gerade wieder neu auf. Am Sonntag fanden sich Gegner und Befürworter beider Seiten auf der Fläche vor der Stieglitzstraße 45 ein, um über die Zukunft dieses Platzes zu reden. Der Verein Verkehrswende LE warb vehement für eine Neugestaltung mit Bäumen und Bänken. Die Anwohner, denen die Stadtverwaltung vor kurzem das seit Jahrzehnten geduldete halbseitige Parken auf Gehwegen der unteren Stieglitzstraße verboten hat, fürchten um ihre Stellplätze auf dem Areal. Ob die Fläche umgestaltet wird oder nicht, hat die Stadtverwaltung noch nicht entschieden.