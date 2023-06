﻿Streit nach Lamborghini-Unfall in Leipzig: Richter entscheiden über Schadenersatz

Im Oktober 2018 war ein heute 32-Jähriger mit einem Lamborghini verunglückt – den er allerdings nur zur Probe fuhr. Nun streitet er sich mit einem Autohaus, wer den Schaden zahlen soll. Das Oberlandesgericht Dresden ließ zum Auftakt der Verhandlung bereits eine Tendenz erkennen.

Leipzig. Nach einem schweren Sportwagenunfall auf der B 6 in Leipzig hat das Oberlandesgericht Dresden (OLG) am Mittwoch zu den Schadensersatzforderungen eines Autohauses gegen den Fahrer verhandelt. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Leipzig hatte die Probefahrt mit dem etwa 150 000 Euro teuren Lamborghini Huracán bei einem Event per Gutschein in Anspruch genommen – war dann auf der Rückfahrt aber verunglückt. Das Fahrzeug wurde mit Totalschaden geborgen.