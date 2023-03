Streit um Auwaldbrücke und Streik in Leipzig

Wieviel Bäume müssen weichen, um am Auensee die marode Gustav-Esche-Brücke zu sanieren? An dieser Frage entzündet sich derzeit ein politischer Streit im Leipziger Stadtrat, der beispielhaft für den Verkehrswende-Konflikt steht. Außerdem droht am Donnerstag erneut Stillstand aus einem anderen Grund: Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen.

sie ist die einzige Verbindung zwischen dem Leipziger Norden und Westen: die Gustav-Esche-Straße. Ihre wichtigste Brücke am Auensee ist seit langem marode und soll nun abgerissen und neu gebaut werden. Doch das Projekt ist ins Stocken geraten - Fahrt nimmt das Bauvorhaben allein auf dem politischen Parkett auf. Und das durchaus heftig. Denn seitdem die Grünen mit einem Änderungsantrag im Stadtrat überraschten, kracht es zwischen den Leipziger Fraktionen. Der Knackpunkt: Für den Bau einer zweispurigen Behelfsbrücke sollen 51 Bäume gefällt werden. Zuviel für die Leipziger Grünen: Sie fordern eine nur einspurige Behelfsbrücke mit Ampelregelung.

Wegen erheblicher Schäden: Die Brücke über die Luppe in der Gustav-Esche-Straße muss neu gebaut werden. © Quelle: André Kempner

Ob das praktikabel ist, angesichts der drohenden Staugefahr mitten im Auwald und der Behinderung von Rettungsdiensten, darf bezweifelt werden. Und so ist das Kopfschütteln der anderen Fraktionen im Stadtrat entsprechend heftig, die Irritation groß. Mein Kollege Andre Böhmer hat die Reaktionen erfragt und aufgeschrieben. In der Sache selbst ist die Beschlussvorlage zum Brückenneubau vorerst vom Tisch - stattdessen muss die Landesdirektion über eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt entscheiden. Es bleibt spannend, ob der geplante Abriss der alten Brücke nebst Umleitung über die die Behelfsbrücke ab Dezember tatsächlich so starten kann.

Mit Spannung schauen zudem viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf die nächste Verhandlungsrunde im aktuell hart geführten Tarifstreit - die Gespräche sollen vom 27. bis 29. März in Potsdam geführt werden. Zur Erinnerung: Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende, Studierende und und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten. Viel zu viel, meinen die Arbeitgeber angesichts leerer Kassen nach den Corona-Jahren und der drastischen Teuerung bei den Energiepreisen.

Soweit, so schlecht - da sich bislang keine der Seiten bewegen will, gibt es nun wieder Stillstand für alle: Am Donnerstag will Verdi erneut streiken lassen. Mit den inzwischen fast schon vertrauten Ärgernissen: Bus und Bahn stehen still, Hort und Kita bleiben zu. Was genau in Leipzig droht, hat LVZ-Reporter Andreas Tappert recherchiert.

In der Liebe und im tariflosen Zustand ist alles erlaubt Heinz Kluncker Vorsitzender der früheren Gewerkschaft ÖTV auf dem Höhepunkt des Müllmänner- und Straßenbahnfahrer-Streiks 1974

Und wann findet das alles mal eine Ende? Auf diese drängende Frage ist leider bislang noch keine Antwort absehbar. Im Gegenteil: Viele fühlen sich derzeit an den einst mächtigen westdeutschen Gewerkschaftsboss Heinz Kluncker erinnert - von 1964 bis 1982 Vorsitzender der Verdi-Vorgänger-Gewerkschaft ÖTV. Dieser donnerte 1974 auf dem Höhepunkt des dreitägigen Streiks der Müllmänner und Straßenbahnfahrer den Satz heraus: „In der Liebe und im tariflosen Zustand ist alles erlaubt“. Kluncker schaffte damals übrigens den Coup und trotzte den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst ein Gehaltsplus von 11 Prozent ab.

Starkes Duo: Matthias Hänselmann (links) und Christian Krause sind 365 Tage im Jahr für ihre Kunden da. Die beiden versorgen mit ihrem "Krause-Duo" bis zu 400 Dörfer in der Mulderegion mit ihrem leckeren Eis aus eigener Produktion. © Quelle: Haig Latchinian

Das etwas andere „Krause-Duo“: Die Eisproduzenten Christian Krause (35) und Matthias Hänselmann (39) sind 365 Tage im Jahr für ihre Kunden auf Achse. Eine Erfolgsgeschichte. Doch wie lange noch? LVZ-Reporter Haig Latchinian hat die beiden Eismänner begleitet - und festgestellt: Der Job ist kein Zuckerschlecken.

Können Sie sich besonders gut fremde Gesichter merken? Super: Dann winkt Ihnen vielleicht ein neuer Traumjob bei der Polizei. Sachsens Innenministerium ist von einem Testlauf mit den sogenannten Super-Recognisern begeistert – und will künftig mehr von diesen spezialisierten Polizisten für die Fahndung einsetzen. Welche Begabung dafür genau nötig ist und wie diese spezielle Gesichtserkennung funktioniert, Super: Dann winkt Ihnen vielleicht ein neuer Traumjob bei der Polizei. Sachsens Innenministerium ist von einem Testlauf mit den sogenannten Super-Recognisern begeistert – und will künftig mehr von diesen spezialisierten Polizisten für die Fahndung einsetzen. Welche Begabung dafür genau nötig ist und wie diese spezielle Gesichtserkennung funktioniert, hat mein Kollegen Andreas Debski aufgeschrieben

Wo gibt es Leipzigs schlimmste Schlaglöcher? Alle Winter wieder kapituliert der marode Asphalt vor Schnee, Eis und dem nachfolgenden Tauwetter. Die Folge sind Schlaglochpisten, die dann wieder mühevoll geflickt werden müssen. Oder auch nicht. Wir wollen in Leipzig einmal genauer hinschauen. Und rufen Sie, liebe Leser auf, die schlimmsten Schlaglöcher in ihrer Umgebung uns mitzuteilen. Alle Winter wieder kapituliert der marode Asphalt vor Schnee, Eis und dem nachfolgenden Tauwetter. Die Folge sind Schlaglochpisten, die dann wieder mühevoll geflickt werden müssen. Oder auch nicht. Wir wollen in Leipzig einmal genauer hinschauen. Und rufen Sie, liebe Leser auf, die schlimmsten Schlaglöcher in ihrer Umgebung uns mitzuteilen. Alles zum Thema lesen Sie am Dienstagmorgen ab 6.30 Uhr hier.

Kennen Sie den Sportpark Camillo Ugi? Oder den Pressler Galgenberg? Macht nichts: Wenn Sie kein wirklich eingefleischter Fußballfan mit einem Hang für die untersten Ligen im Lande haben, dann ist dieses Nichtwissen verschmerzbar. Mein Sport-Kollege Bastian Raabe hat sich allerdings zur Aufgabe gemacht, unsere Bildungslücken zu schließen und Oder den Pressler Galgenberg? Macht nichts: Wenn Sie kein wirklich eingefleischter Fußballfan mit einem Hang für die untersten Ligen im Lande haben, dann ist dieses Nichtwissen verschmerzbar. Mein Sport-Kollege Bastian Raabe hat sich allerdings zur Aufgabe gemacht, unsere Bildungslücken zu schließen und hat die Fußballstadien der Region besucht. Herausgekommen ist ein herrlicher Report über das einmalige trapezförmige Fußballfeld von Fuchshain oder die ohrenbetäubende Torsirene von Waldheim. Lesen!

Muss die Flutung ehemaliger Tagebaue gestoppt werden? Das ist nur eine mögliche Frage, die aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Trockenperioden von Experten in der Region Leipzig diskutiert wird. Der Kampf ums knapper werdende Wasser wird zum Interessenskonflikt. Die Bündnisgrünen laden am Dienstag zur ersten Leipziger Wasserkonferenz ein - und hoffen auf neue Lösungswege.

Bühne frei für Bach: Vor 300 Jahre trat der berühmteste aller Thomaskantoren sein Amt in Leipzig an. Grund genug, dem Musikgenie eine dreiteilige Ausstellung zu widmen, die am Dienstag im Bach-Museum eröffnet wird. Der erste Akt „Kirchenmusik zu Ehren Gottes“ ist bis zum 9. Juli 2023 zu sehen, der zweite Akt „Auf der Suche nach der Vollkommenheit“ vom 22. Juli bis 5. November 2023, und der dritte Akt „Bachs Musik wird zum Modell“ wird vom 16. November 2023 bis 24. März 2024 präsentiert.

