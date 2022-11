Die Glasnegative des jüdischen Fotografen Abram Mittelmann gehen zurück in den Besitz seiner Erben. Damit ist ein jahrelanger Streit beigelegt, teilte das Archiv Bürgerbewegung mit.

Leipzig. Das Archiv Bürgerbewegung Leipzig hat die historischen Glasnegative aus dem jüdischen Fotoatelier Abram Mittelmann in treuhänderischer Verantwortung übernommen. Sie sollen nun an die rechtmäßigen Erben in Frankreich zurückgegeben werden, teilte das Archiv am Dienstag mit. Hintergrund: Bereits 1987 wurde bei der Rekonstruktion auf einem Dachboden in Leipzig ein großer Bestand von Glasplattennegativen aus dem Fotoatelier gefunden, das sich einst in der Härtelstraße/Peterssteinweg 15 befand.

