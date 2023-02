﻿Streit um Motorboote auf Cospudener See bei Leipzig: Nur Südspitze soll tabu bleiben

Der Cospudener See vor den Toren von Leipzig soll nun auch für Motoboote freigegeben werden. Nach LVZ-Informationen will die Landesdirektion Sachsen aber einige Teile des Gewässers davon auszuklammern. Umweltgruppen laufen gegen die Pläne Sturm.

Leipzig. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) will offenbar doch nicht den ganzen Cospudener See bei Leipzig für einen uneingeschränkten Motorbootverkehr freigeben. Wie aus dem Entwurf einer „Allgemeinverfügung zur Feststellung der Fertigstellung (FdF) von Gewässerstrecken des Cospudener Sees“ hervorgeht, sollen die Südspitze des Sees und die Badebereiche am Ufer von der Nutzung mit motorisierten Sportbooten ausgenommen werden.

Die Südspitze ist jener Teil, der etwa in Höhe der „Anlegestelle Südstrand“ der MS Cospuden beginnt und dann an der Bistumshöhe vorbei keilförmig bis zum Übergang in den künftigen Harthkanal führt. Dort habe der See eine Bedeutung als Brut-, Rast-, Mauser-, Überwinterungs- und Schlafgewässer für verschiedenste wassergebundene Vogelarten – unter anderem für das Blässhuhn, Kolbenente, Knäkente, Blaukehlchen, Flussregenpfeifer, Haubentaucher, Reiherente, heißt es.

6000 Unterstützer bei Petition gegen Motorboote

Der Entwurf stammt vom November 2022 und liegt der LVZ mittlerweile vor. Wie berichtet, endete am 31. Januar 2023 eine Frist für Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange. Kurz zuvor hatte der Leipziger Ökolöwe eine Petition gegen „eine unbegrenzte Zulassung von Motorbooten auf dem Cospudener See“ gestartet. Nach Angaben dieses Umweltbundes hat die Petition bereits mehr als 6000 Unterstützer gefunden – darunter mehr als 5000 aus Leipzig.

Die Ratsfraktionen der Grünen von Leipzig und Markkleeberg sprachen sich ebenfalls gegen „die allgemeine Freigabe für Motorboote“ aus. Die bisherige Lösung, bei der beide Städte als Anrainer eigene Regeln erlassen konnten und so den Einsatz von Motorbooten begrenzten, sei deutlich besser gewesen, erklärte ihr Vertreter Joachim Schruth aus Markkleeberg. „Auch wenn nach unserer Ansicht bereits jetzt zu viele Boote eingesetzt werden.“

Regatta „Blaues Band“ auf dem Cospudener See 2019. © Quelle: Christian Modla

Forderung: Umweltminister Günther soll Vorhaben beenden

Die Fraktion Die Linke im Leipziger Stadtrat forderte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) auf, den Vorstoß der LDS zu beenden und den vorhandenen Zustand rechtlich zu sichern. „Wenn es auf dem Cossi bald zugeht wie auf dem Leipziger Innenstadtring in der Rush Hour, hat das mit Umweltschutz nichts zu tun“, erklärte ihr Vertreter Michael Neuhaus. Die Linke stelle sich hinter die Position des Leipziger Rathauses, laut der eine unbegrenzte Nutzung des Sees durch Wasserfahrzeuge mit Verbrennermotoren nicht in Frage komme. Mit einem eigenen Ratsantrag wolle sie erreichen, dass Leipzig notfalls gegen eine solche Entscheidung der LDS juristisch vorgeht.

„Allein die Einrichtung einer Befahrungsverbotszone an der Südspitze des Sees ist aus naturschutzfachlicher Sicht unzureichend“, kritisierte Martin Hilbrecht, Vorsitzender des BUND Leipzig. „Ein großer Teil des Sees ist von Schutzgebieten umgeben wie dem Europäischen Vogelschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet Leipziger Auwald. Daher braucht es weitere Maßnahmen, um eine Beeinträchtigung der Vögel zu vermeiden.“

BUND will Tempolimit für alle Sportboote auf dem Cospudener See

Auch müsse die Nutzung des Sees durch Erholungssuchende, Badegäste und Tauchsportvereine berücksichtigt werden. Daher fordere der BUND unter anderem ein Tempolimit von 10 km/h, Abstandsregelungen zu den Uferbereichen und ein Verbot von Verbrennermotoren bei Sportbooten wegen ihrer höheren Schadstoff- und Lärmemissionen.

„Auch mit Blick auf klimapolitische Zielsetzungen ist eine unbeschränkte Zulassung von Booten mit fossilem Antrieb nicht zu rechtfertigen“, ergänzte Melanie Lorenz, Sprecherin des Arbeitskreises Umweltrecht beim BUND Leipzig. Antriebe mit Elektromotor sollten hingegen nicht komplett ausgeschlossen werden, weil der Cospudener See im Regionalplan Westsachen dem Entwicklungsschwerpunkt „Tourismus“ zugeordnet sei. „Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren machen sie kaum Lärm, stoßen keine Schadstoffe in die Luft und ins Wasser. Sie sind in der Regel auch langsamer unterwegs“, so Lorenz.

LDS unterscheidet nicht zwischen Elektro und Verbrennern

Gegenüber der LVZ hatte die Landesdirektion allerdings schon erläutert, dass sie gemäß der Rechtslage in Sachsen bei der Feststellung der Fertigstellung (FdF) eines Gewässers nicht zwischen Verbrenner- und Elektromotoren unterscheiden dürfe. Entweder sie lasse in einem Teil des Sees alle motorisierten Sportboote zu oder gar keine.

„Durch die Ausweisung von Schutzbereichen an Südwest- und Südostufer der Südspitze des Cospudener See entsteht ein Anfahrtsschlauch zum geplanten Harthkanal“, heißt es in dem Entwurf der Allgemeinverfügung. Dieser Gewässerbereich sei schon länger geschützt und eine Lebensstätte wildlebender Tierarten, der laut Bundesnaturschutzgesetz nicht ohne vernünftigen Grund beeinträchtigt werden dürfe. Folglich sei es nicht möglich, den Anfahrtsschlauch vor einer Fertigstellung des Harthkanal für die Schifffahrt freizugeben. Wann und wie es mit dem Kanal weitergeht, bleibt derzeit völlig offen.

Laut Entwurf der LDS sollen auf dem gesamten „Cossi“ Sportarten wie Kite-Surfing, Wasserski, das Schleppen von Flugkörpern wie Drachenfallschirmen, Amphibienfahrzeuge, U-Boote, Wassermotorräder, Wasserbikes, Wasserkatzen und ähnliche Kleinfahrzeugen nur mit gesonderter Ausnahmegenehmigung der Sächsischen Schifffahrtsbehörde erlaubt werden – und zwar unabhängig von der Antriebsart.