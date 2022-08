Streit um Ofarim-Prozess: Das war am Dienstag wichtig in Leipzig

am morgigen Mittwoch hätte in Leipzig eine Entscheidung fallen sollen: Wird Gil Ofarim der Prozess gemacht oder nicht? Das erfuhr mein Kollege Josa Mania-Schlegel heute bei seinen Recherchen zu dem Fall, der aktuell mal wieder bundesweit Aufsehen erregt. Dass es nicht dazu kommt, liegt an zwei neuen Star-Anwälten, die der Musiker engagiert hat. Und die schwere Geschütze gegen das Leipziger Gericht und Sachsens Justiz auffahren.

Von einem „Schauprozess“ ist die Rede, von einer angeblichen „Befangenheit“ des Gerichts und auch von einem Vorgespräch zwischen dem Richter und den Anwälten. Darin soll angeblich „kein erhebliches Problem mit Antisemitismus“ in Leipzig konstatiert worden sein. Genau dies warf der jüdische Musiker einem Mitarbeiter des Hotels Westin aber vor, als er am Abend des 4. Oktober 2021 beim Check-In angeblich beleidigt worden sein soll. Ob die Worte „Pack‘ deinen Stern ein“ je fielen - es ist bis heute fraglich.

Der Davidstern ist sein Markenzeichen: Der Sänger Gil Ofarim wurde wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt. © Quelle: Tobias Hase/dpa

Die Staatsanwaltschaft Leipzig war nach Abschluss ihrer Ermittlungen zum Schluss gekommen: Der Vorfall hat sich so nie ereignet. Und sie klagte Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung an. Platzt nun der ganze Prozess? Und wie sieht die Strategie der Anwälte Alexander Stevens und Alexander Betz aus? Das haben sie meinem Kollegen Mania-Schlegel ebenso verraten, wie die Frage, welche Rolle Ofarims Davidstern in ihren Überlegungen spielt. „Ob er den Stern getragen hat, ist völlig unerheblich“, meinen sie.

Bild des Tages

Wasserstadt Leipzig: Die Organisatoren des Leipziger Wasserfestes stellten heute bei einer Bootsfahrt das Programm für das kommende Wochenende vor. Das Wasserfest startet am Freitag mit einem Sauna-Wasser-Marathon, bei dem die Besucher finnische Saunakultur erleben können. Zu den Höhepunkten wird am Samstag eine Slackline-Aktion über dem Karl-Heine-Kanal (im Foto) gehören. Alles zum Programm lesen Sie auf LVZ.de. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Die Leute wollen mich sehen, bevor ich abkratze. Rainald Grebe Musiker, Kabarettist und Autor (50) im Interview über seine Krankheit Vaskulitis, die ihn nicht davon abhält, weiter live aufzutreten. Am 11. März 20223 kommt er mit seinem "Münchhausenkonzert" ins Haus Leipzig.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Alles zum LVZ-Talk mit Oliver Mintzlaff: Während dieser Newsletter in Ihr E-Mail-Postfach flattert, steht der RB-Boss im LVZ-Talk Chefreporter Guido Schäfer Rede und Antwort - auch zum aktuellsten Stand beim Thema Max Eberl. Während dieser Newsletter in Ihr E-Mail-Postfach flattert, steht der RB-Boss im LVZ-Talk Chefreporter Guido Schäfer Rede und Antwort - auch zum aktuellsten Stand beim Thema Max Eberl. Hier können Sie den Talk im Livestream verfolgen. Alle Aussagen lesen Sie am Mittwoch auf LVZ.de

Aufbau des Highfield-Festivals startet: Am Störmthaler See südlich von Leipzig rollen am Mittwoch viele Trucks an. Für das größte Indie-Rock-Festival Mitteldeutschlands, das am Freitag beginnt, startet der Bühnenaufbau. Zu den Headlinern gehören Kraftklub, Deichkind, Sido, Casper, Bosse und Clueso. Am Störmthaler See südlich von Leipzig rollen am Mittwoch viele Trucks an. Für das größte Indie-Rock-Festival Mitteldeutschlands, das am Freitag beginnt, startet der Bühnenaufbau. Zu den Headlinern gehören Kraftklub, Deichkind, Sido, Casper, Bosse und Clueso. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Festival wissen müssen.

