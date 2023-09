﻿Tödlicher Streit vor Leipziger Studentenclub „StuK“: Schläger muss hinter Gitter

Leipzig. Haftstrafe nach dem tödlichen Streit vor dem Leipziger Studentenclub („StuK“) in der Nürnberger Straße: Das Landgericht verurteilte den Angeklagten Seyfullah A. (21) unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren. Dies entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Verteidiger Stephan Bonell hatte nach Gerichtsangaben einen Freispruch gefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Auseinandersetzung mit tragischem Ausgang ereignete sich am 6. Juli vorigen Jahres gegen 4.30 Uhr auf dem Vorplatz des Clubs. Der Anklage zufolge versetzte Seyfullah A. seinem Widersacher (34) einen heftigen Schlag gegen das Kinn, woraufhin dieser zu Boden stürzte und mit dem Hinterkopf auf dem asphaltierten Fußweg aufschlug. Rund 15 Minuten war der Mann bewusstlos. Er kam mit einem Schädelbruch und einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus, wo er am 12. Juli infolge einer schweren Hirnschwellung verstarb.

Weitere massive Prügeleien angeklagt

Nachdem der Tatverdächtige zunächst geflohen war, klickten Mitte August 2022 in der Leipziger Emilienstraße die Handschellen. Zuvor soll der Angeklagte bereits in andere massive Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sein. Etwa am 3. Januar vorigen Jahres in der Emilienstraße, wo das Opfer nach mehreren Faustschlägen eine Unterkieferfraktur und ein Schädelhirntrauma erlitten hatte. Am 21. Juni 2022 soll der Angeklagte in der Katharinenstraße mit mehreren Begleitern auf einen Mann eingeschlagen und -getreten haben. Die Folge: Brüche der Stirnhöhle und weitere Frakturen. Diese Taten wurden vom Gericht als vorsätzliche und gefährliche Körperverletzung gewertet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte über seinen Verteidiger den Vorfall am „StuK“ eingeräumt. Er habe unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, könne sich kaum erinnern. Das spätere Opfer habe Araber beleidigt, er habe sich von ihm bedroht gefühlt und einmal zugeschlagen.

LVZ