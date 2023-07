﻿Gendern in Sachsens Ämtern: „Wir vergewaltigen die deutsche Sprache nicht“

Im Saalekreis pocht der Landrat neuerdings per Dienstanweisung auf die männliche Form. Auch in Leipzig, Nordsachsen und im Landkreis Leipzig wird bei der Sprachänderung gebremst. Lassen sich Gender-Doppelpunkte und Sternchen noch aufhalten?

Leipzig. So klar wie kürzlich im Saalekreis betont selten ein Politiker, warum er Frauen und Diverse nicht ausdrücklich adressiert, sondern lediglich mitdenkt, wenn er schreibt und spricht: „Es gibt keinen Rechtsanspruch auf geschlechtergerechte Formulierungen“, stellte der parteilose Landrat Hartmut Handschak fest. Also nicht „liebe Bürgerinnen und Bürger“, erst recht nicht „Bürger:innen“, „Bürger*innen, „BürgerInnen“, „Bürger_innen“ oder „Bürger/innen“, nein: Mit „liebe Bürger“ sei alles gesagt, findet der 62-Jährige. In einer Dienstanweisung verpflichtet er die Verwaltung seines Landkreises in Sachsen-Anhalt zum generischen Maskulinum: „Orthografische und grammatikalische Richtigkeit, Einheitlichkeit und Verständlichkeit von Texten haben gegenüber einer diskriminierungsfreien Sprache eine höhere Priorität“, so der Wortlaut.