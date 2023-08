Strittige Radstreifen und laute Straßenbahnen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

fühlen Sie sich von neuen Radstreifen auf Leipzigs Hauptverkehrsadern genervt? Oder sind Sie froh, dass die Stadt mehr Platz für Radfahrerinnen und -fahrer schafft? Bei dem Thema scheiden sich durchaus die Geister. Das erleben wir auch in unserer Berichterstattung zum Thema. Die Meinungen gehen – mal gut, mal weniger gut nachvollziehbar – auseinander. Während Radfahrerinnen und Radfahrer die hinzugewonnene Sicherheit meist begrüßen, befürchten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr Staus und längere Fahrtzeiten, weil es auf den Straßen voller wird.

Doch ist dem tatsächlich so? Mein Kollege und Datenexperte Matthias Puppe hat sich die Entwicklungen zu Staus und Verkehrsbewegungen in den Jahren 2019, 2022 und 2023 in einem bestimmten Zeitraum für fünf Straßenzüge näher angesehen. Seine interessante Analyse befasst sich mit den Radwegen am Willy-Brandt-Platz, auf dem Ranstädter Steinweg, dem Dittrichring sowie in der Erich-Zeigner-Allee und der Karl-Heine-Straße. Grundlage der Untersuchung sind die Daten des Navigationsdienstleisters TomTom. In verschiedenen Grafiken und Tabellen stellt er die Verkehrsströme anschaulich dar und kommt zu aufschlussreichen Erkenntnissen.

Ein weiteres Verkehrsthema in Leipzig sind die zu lauten Straßenbahnen. Viele von ihnen bewegen sich quietschend fort, an jeder Biegung oder Kurve machen die Gefährte schleifende Geräusche und verärgern mit dem Lärm die Anwohner. Einer von ihnen ist Jörg Winkler aus der Südvorstadt. Er berichtet von seinem Engagement gegen die lauten Bahnen. Und er behauptet, dass die Straßenbahnen früher leiser unterwegs waren.

Eine Straßenbahn ist ein großer Resonanzkörper – eine leere Röhre, die mit Schlägen und Rumpeln auf Schienenstöße, Weichen und Fehlstellen reagiert.“ Samuel Kermelk Geschäftsführer des Leipziger Straßenbahnherstellers Heiterblick GmbH

LVZ-Reporter Andreas Tappert hat sich mit ihm unterhalten und auch mit Experten darüber gesprochen, warum die LVB-Bahnen so laut durch Leipzig fahren. Nur soviel: Es ist kompliziert. Denn so eine Straßenbahn ist ein Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Bauteile, die alle verschiedenen Belastungen ausgesetzt sind. Hinzu kommt ein enger finanzieller Spielraum bei der Anschaffung neuer Bahnen. Und auch Leipzigs Architektur spielt keine so geringe Rolle bei dem Thema.

Wacken versinkt im Schlamm: Kleine und große Metal-Fans quälen sich über das matschige Festivalgelände in Wacken (Schleswig-Holstein). Das Wacken Open-Air (WOA) vom 2. bis 5. August gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt und ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Heavy Schlamm in Wacken: Wegen der starken Regenfälle der vergangenen Tage hat sich das Gelände des Wacken-Open-Air in Schleswig-Holstein in eine Matsch-Landschaft verwandelt. Die Anreise zum weltweit größten Metalfestival wurde gestoppt.

Rätsel um Toten am Lindenauer Hafen: War es ein Unfall oder ein brutales Verbrechen? Nach dem Fund eines Leichnams am Lindenauer Hafen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. War es ein Unfall oder ein brutales Verbrechen? Nach dem Fund eines Leichnams am Lindenauer Hafen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Laut Staatsanwaltschaft sind entscheidende Fragen ungeklärt.

Offene Lehrstellen in Sachsen: Im Freistaat wollen angesichts des Fachkräftemangels immer mehr Unternehmen selbst ausbilden. Doch es fehlt an Bewerbern – allerdings nicht überall. Im Freistaat wollen angesichts des Fachkräftemangels immer mehr Unternehmen selbst ausbilden. Doch es fehlt an Bewerbern – allerdings nicht überall. Branchenspezifisch gibt es gewaltige Unterschiede.

Weniger Kinder in Sachsen: Die Geburtenzahlen in Sachsen sinken. In den Kindertagesstätten solle sich an der Betreuung aber nichts ändern, fordern die Grünen. Die Geburtenzahlen in Sachsen sinken. In den Kindertagesstätten solle sich an der Betreuung aber nichts ändern, fordern die Grünen. Sie setzen auf ein „pädagogisches Plus“.

Doppelter Test: RB Leipzig testet am heimischen Cottaweg gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden und die VSG Altglienicke (Regionalliga-Nordost). Beide Partien sind bereits ausgebucht.

