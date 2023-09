Newsletter „Leipzig Update“

Eine City ohne Autos: Das Hannover-Modell für Leipzig?

Flanieren dort, wo sonst Autos fahren - ist das nicht vielleicht auch eine gute Idee für Leipzigs Innenstadt? Die LVZ hat in Leipzig gefragt, ob das Hannover-Modell, was gerade bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt, nicht auch ein Impulsgeber für neue Schritte in Leipzig sein könnte. Im Newsletter heute geht es außerdem um Nagelsmann, Aussichten fürs Wochenende und einen Tipp.