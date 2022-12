﻿Stromausfall in Leipzig: 1140 Haushalte in Connewitz ohne Strom

Im Leipziger Stadtteil Connewitz ist am Donnerstag in mehreren Straßen kurzzeitig der Strom ausgefallen. Der Versorger „Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom“ meldete, dass die betroffenen Haushalte etwa eine halbe Stunde ohne Strom auskommen mussten.

Leipzig. Im Leipziger Süden ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Die Leipziger Stadtwerke meldeten zahlreiche Störfälle in Connewitz, darunter in der Wolfgang-Heinze-Straße, der Meusdorfer Straße und der Karl-Liebknecht-Straße. Etwa 1140 Haushalte waren betroffen.