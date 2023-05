Stromausfall in Leipzig: Haushalte in Reudnitz und Anger-Crottendorf zeitweise ohne Elektrizität

Live-Musik

Lord of the Lost beim WGT 2023: Schwarz, weltoffen, selbstironisch

Erst letzter Platz beim Eurovision Song Contest, nun gefeierte Helden auf dem Wave Gotik Treffen: Lord of the Lost ist erhobenen Hauptes durch das Debakel in Liverpool gegangen, am Freitag ist die Band in der vollen Agra-Messehalle das umjubelte Highlight des Festival-Freitags.