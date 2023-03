﻿Strompreisbremse: Leipziger Stadtwerke schicken vor Ostern die neuen Verträge

Die für Verbraucher entlastende Strompreisbremse gilt seit dem 1. März. Über die Hälfte der Kunden in Deutschland wartet aber noch auf ihre Preisinformation durch die Versorger. Bei den Leipziger Stadtwerken soll es jetzt aber losgehen.

Leipzig. Private und gewerbliche Stromkunden der Leipziger Stadtwerke erhalten ab Mitte nächster Woche Post von ihrem kommunalen Versorger. Die seit Anfang März erwarteten neuen Verträge mit der Einberechnung der Energiepreisbremse sollen dann in den Briefkästen liegen. „Nach aktuellem Stand werden wir vor Ostern alle Stromkunden in der Grundversorgung und mit Bestpreisverträgen zu den Auswirkungen der Preisbremse auf ihren Vertrag und ihre neuen Abschlagsbeträge benachrichtigen“, sagte Frank Viereckl, Sprecher der Leipziger L-Gruppe, auf LVZ-Nachfrage.

Für die Stadtwerke sei das ein enormer Kraftaufwand, so der Sprecher. „Denn dies sind allein rund 200.000 Briefe.“ Bei dieser Menge könne es in Ausnahmefällen auch dazu kommen, dass einzelne Kunden ihre Gutschriften erst im Mai erhalten. „Sie müssen auch dann nichts tun, ihre Abschläge werden an die neuen Vorgaben angepasst und sie erhalten garantiert die Entlastung rückwirkend dann für fünf Monate gutgeschrieben“, riet Viereckl zu Gelassenheit. Sobald die Information der Strompreiskunden erfolgreich erledigt sei, werden als nächstes alle Gas- und Fernwärmekunden informiert.

Bundesweiter Durchschnitt bei 48 Cent pro Kilowattstunde

Die gesetzlich eingeführte Energiepreisbremse sieht vor, dass der Strompreis für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Firmen bei 40 Cent pro Kilowattstunde brutto begrenzt wird. Das gilt für einen Bedarf von 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Für jede über die 80 Prozent hinausgehende Kilowattstunde muss der festgelegte Arbeitspreis des jeweiligen Tarifs gezahlt werden. Laut dem Verbraucher-Portal Verivox liegt er im bundesweiten Durchschnitt aktuell bei rund 48 Cent pro Kilowattstunde. Hoffnungen auf Preissenkungen hatten die Stadtwerke schon Anfang März eine Absage erteilt. Ursache sei die langfristige Einkaufspolitik, hieß es. Bestandskunden der Stadtwerke können deshalb auch in einen günstigeren Online-Tarif wechseln.

Die Energiepreisbremse hatte die Stadtwerke wie andere kommunale Versorger vor eine Herkulesaufgabe im IT-Bereich gestellt. Der Grund: Die Übertragung auf die verschiedenen Vertragsarten unter Berücksichtigung von Sonderfällen erforderte einen komplexem Programmierungsaufwand. Die Stadtwerke hatten dazu eigens ein Energiepreise-Team aus rund 15 Experten mit Projektleiterin Elke Willmann gebildet, das jetzt bis Ostern liefern will.