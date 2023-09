﻿Hohe Nachfrage, teure Nebenkosten: Bei Studentenwohnungen in Leipzig wird es eng

Leipzig. Kleiner werdendes Angebot, steigende Mieten, stark wachsende Nebenkosten: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich für Studierende vor Beginn des Wintersemesters weiter verschlechtert. Das geht aus dem Studentenwohnreport 2023 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor.

Für die Leipziger Studentinnen und Studenten hat die Entwicklung jedoch offenbar immerhin etwas an Dynamik verloren: Während die Angebotsmieten für typische Studentenbuden im Vorjahr noch so stark angestiegen waren wie in kaum einer anderen deutschen Stadt, liegt Leipzig jetzt nur noch auf dem 24. Platz. Die Rangliste umfasst insgesamt 38 Hochschulstädte.

Im Schnitt 384 Euro Warmmiete pro Monat

Nach den Daten ist die Warmmiete für eine studentische Musterwohnung mit 30 Quadratmetern in durchschnittlicher Lage und Zustand in Leipzig gegenüber 2022 lediglich um einen Euro auf 384 Euro pro Monat gestiegen – 94 Euro davon für den Nebenkostenabschlag. Im Hinblick auf den gesamten Leipziger Mietmarkt für kleine Wohnungen und WG-Zimmer haben die Forscherinnen und Forscher einen Anstieg der Kaltmieten um 3,6 Prozent errechnet.

Im bundesweiten Mittel liegt die Rate bei 6,2 Prozent. Spitzenreiter ist Heidelberg mit acht Prozent. Die geringste Preiserhöhung gab es in Chemnitz: 1 Prozent. Im Vorjahr hatte dieser sogenannte „Studentenwohnpreisindex“ in Leipzig noch bei zwölf Prozent gelegen – nach Berlin damals der zweithöchste Wert.

Heizkosten um 40 Prozent gestiegen

Einen besonders starken Anstieg stellt der Report erwartungsgemäß bei den Heizkosten fest: Bundesweit mussten Studierende seit Jahresbeginn 43 Prozent mehr ausgeben. Mit einem Wachstum von 40 Prozent liegt Leipzig in dieser Statistik nur leicht unter dem Durchschnitt. Dagegen fallen die Kaltnebenkosten – etwa für Müllgebühren, Grundsteuer und Hausmeister – in Leipzig mit 1,50 Euro je Quadratmeter deutlich geringer als anderswo aus. In Bonn müssen Studierende vier Euro pro Quadratmeter für diesen Posten einkalkulieren.

Im Ranking der teuersten Wohnorte für Studierende hat Frankfurt am Main den bisherigen Spitzenreiter München abgelöst. Eine 30-Quadratmeter-Bude kostet in Frankfurt monatlich 696 Euro Warmmiete, in München 695 Euro. Mit seinen 384 Euro liegt Leipzig in dieser Tabelle auf dem 34. von 38 Plätzen. Ein WG-Zimmer mit 20 Quadratmetern ist für 301 Euro pro Monat zu haben – ein Anstieg um stolze 7,8 Prozent und trotzdem im Bundesvergleich noch immer günstig. Am unteren Ende platzieren sich Magdeburg (282 Euro für eine 30-Quadratmeter-Wohnung, 238 Euro für ein WG-Zimmer) und Chemnitz (294/254 Euro).

Lange Warteliste für Studentenwohnheime

Chemnitz ist der Studie zufolge die einzige Hochschulstadt in Deutschland, in der die Zahl der Wohnungsangebote für Studierende zugenommen hat. In allen anderen 37 Kommunen sind auf den Immobilien-Portalen weniger Inserate als im Vorjahr aufgetaucht. Die Studentenwohnheime klammert der Report nach Auskunft von Michael Voigtländer, Professor am Institut der deutschen Wirtschaft Köln, bewusst aus. „Es geht uns um die 90 Prozent, die dort nicht zum Zug kommen.“

In Leipzig stehen für die etwa 40 000 Studierenden der sieben Hochschulen und Berufsakademien rund 5200 Wohnheimplätze in 15 Anlagen zur Verfügung: Das Studentenwerk Leipzig kann somit immerhin 13 Prozent der Studentinnen und Studenten einen Platz anbieten. Die Nachfrage ist indes weit größer: Momentan stehen ungefähr 1000 Personen auf der Warteliste, so das Studentenwerk. Im Durchschnitt beträgt die Pauschalmiete im Wohnheim in Leipzig 287 Euro. Die Spanne der meisten Preise reicht von 190 bis 380 Euro. Neben Strom, Wasser und Heizung sind beispielsweise Möblierung, Internet, Fernsehen sowie Hausmeisterdienste enthalten.

Modernes Wohnheim in Grünau in Sicht

Immobilien-Experte Voigtländer führt den wachsenden Druck auf den studentischen Wohnungsmarkt im Wesentlichen auf drei Faktoren zurück: „Nach der Corona-Pandemie kehren wieder mehr Leute an die Studienorte zurück“, erklärt er. Zudem würden weniger Wohnungen frei, weil die Umzugsneigung unter Mietern generell sinke. Die Zinswende treibe zudem Menschen zurück auf den Mietmarkt, die eigentlich nach einem Eigenheim gesucht hatten. „Wo kann ich etwas günstiger studieren? Studienanfänger sollten sich diese Frage stellen, bevor sie sich an einer Uni bewerben“, rät er.

Die ostdeutschen Hochschulstädte schneiden in der Hinsicht noch immer vergleichsweise günstig ab, selbst wenn einige westdeutsche Städte wie Bochum, Bielefeld, Göttingen oder Saarbrücken zurzeit ein ähnliches Mietniveau bieten. Für Leipzig kündigt das Studentenwerk bereits für März ein wenig Entspannung an: Nach umfangreicher Modernisierung wird ein Wohnheim im Stadtteil Grünau mit 247 Zimmern in die Vermietung zurückkehren.

