Studie: Sachsen hat das beste Bildungssystem in Deutschland

Lehrerstellen nicht besetzt, Digitalisierung verschlafen, schlechte Betreuung: Die Vorwürfe in Richtung Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sind massiv. Bei aller Kritik, am Mittwoch durfte er sich einmal zurücklehnen.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) bescheinigte dem Schulsystem im Freistaat nämlich Bestnoten. In ihrem Bildungsmonitor liegt Sachsen auf dem ersten Platz im Vergleich der Bundesländer. Es folgen Bayern und Thüringen. Auf den letzten drei Plätzen liegen Brandenburg, Berlin und Bremen. Untersucht wurden für die Studie 98 Faktoren. Landeskorrespondent Andreas Debski hat sich die Ergebnisse im Detail angeschaut und Einschätzungen gesammelt.

Dass Sachsen so gut in den Kompetenztests abschneidet, ist allein der Verdienst der Lehrkräfte, die trotz schlechter Rahmenbedingungen nach wie vor guten Unterricht anbieten. Burkhard Naumann GEW-Chef in Sachsen

Bestwerte bekommt der Freistaat für Bereiche wie Infrastruktur für Förderung, Schulqualität und Forschungsorientierung. Auch Internationalisierung wird dem Freistaat als Stärke attestiert. In Kitas und Schulen nutzten Kinder und Jugendliche oft Ganztagsangebote. In Mathematik hätten Kinder in der 4. Klasse die höchsten Kompetenzen. Nur wenige Jugendliche erfüllten nicht die Mindeststandards beim Lesen.

Allerdings stellen die Autoren auch fest: Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verschlechtert. Vor allem in den Bereichen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gebe es negative Entwicklungen.

Da stellt sich die Frage, wie sieht es bei allen Problemen in Sachsen in anderen Bundesländern aus. Beispiel Berlin: „Die Kitas und Schulen haben noch keine gute Antwort darauf gefunden, dass die Schülerschaft in den vergangenen Jahren deutlich heterogener wurde, ein steigender Anteil zu Hause nicht deutsch spricht oder nur wenige Bücher im Haushalt besitzt“, sagte Studienautor Axel Plünnecke. Folge sei, dass die Ergebnisse von Kindern aus Haushalten mit Migrationshintergrund oder von bildungsfernen Haushalten besonders stark gesunken seien.

Unweit vom Kulkwitzer See errichtet die Leipziger Wohnungsgenossenschaft Lipsia zwei Neubauten mit 36 Wohnungen. 2022 musste sie das Großprojekt noch verschieben. Inzwischen hält die Lipsia die Risiken aber für beherrschbar – auch wegen einiger Änderungen. © Quelle: Nokera Planning GmbH

Lipsia baut Zwillingshäuser in Grünau nun doch – und zwar aus Holz

In der DDR hieß sie „Transportale Raumerweiterungshalle“, bekannt war der Bau aber unter dem Begriff „Ziehharmonika“ und diese diente einst als Kaufhalle oder Kantine. Seit einigen Tagen steht so ein Baukörper auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Dort wird am Donnerstag um 13.30 Uhr eine Ausstellung zur Friedlichen Revolution und zum Weg hin zu einem Freiheits- und Einheitsdenkmal eröffnet. Staatssekretär Johannes Vogel (SPD) wurde am Mittwoch in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Damit sind die Vorwürfe wegen einer fragwürdigen Förderpraxis in Sachsens Sozialministerium nicht vom Tisch. Um 13 Uhr trifft sich der Landtag zu einer Sondersitzung. Die Fans von RB Leipzig warten schon ungeduldig. Wo geht es dieses Jahr in der Champions League hin? Von 18 Uhr an werden die Gruppen für die Vorrunde ausgelost. RB befindet sich im zweiten von vier Töpfen. Darin liegen auch die Kugeln der beiden Madrider Clubs, Inter Mailand, Arsenal London, Manchester United, FC Porto und der BVB. Sie alle scheiden als Gegner aus.

