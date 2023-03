Studie zu Tempo 30 auf Leipzigs Straßen - das war der Dienstag in der Messestadt

die Stadt Leipzig wird in den kommenden Wochen auf deutlich mehr Straßen als bisher Tempo 30 einführen. Insgesamt 40 zusätzliche Abschnitte – darunter auch auf Hauptverkehrsstraßen – stehen in einem Aktionsplan, der in diesem Jahr umgesetzt wird. Damit soll der Lärm für Anwohnerinnen und Anwohner reduziert, Schadstoffe verringert, vor allem aber die Straßen für alle sicherer werden. Seit die Pläne bekannt wurden, gibt es dagegen auch Widerspruch. Von vorprogrammierten Staus, Belastungen für Wohngebiete und Verkehrschaos ist die Rede.

Geht die Messestadt mit ihren Plänen zu weit? Zwei Forscher des Leibnitz-Instituts für Länderkunde haben sich die Situation in bundesweit 80 Großstädten genauer angeschaut. Wie viel Tempo 30 gibt es dort und wo steht im Vergleich Leipzig? Mein Kollege André Böhmer hat sich die am Dienstag veröffentliche Analyse genauer angeschaut. Ich will nicht spoilern, aber: Leipzig gehört bislang nicht gerade zu den verkehrsberuhigten Zonen Deutschlands.

Im Tierpark am Hexentanzplatz in Thale (Harz) wurden zuletzt zwei Stachelschweine vermisst: "Pinky" und "Brain". Von Diebstahl war die Rede. Nun ist zumindest "Brain" wieder da. Die Stachelschweindame kam allein in den Tierpark zurück, hieß es. "Pinky" wird noch vermisst. Wir bleiben dran. © Quelle: Matthias Bein/dpa





Mit dem Verlust der eigenen Wohnung bricht für Betroffene oftmals ein jahrelanges Martyrium an. Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Rückzugsort kein Platz, um sich zu organisieren. Im Sozialamt der Stadt wird viel unternommen, um diesen Schritt zu verhindern. Aber auch bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft LWB kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Zwangsräumungen. Mein Kollege Jens Rometsch hat sich die Gründe näher angeschaut.

Die Stadt Leipzig organisiert ihren Rettungsdienst neu: Im Norden, Süden, Osten und Westen der Stadt sollen je ein neues Rettungszentrum entstehen. Das ist dringend notwendig, zuletzt bleib den Krankenwagen aufgrund von Personalengpässen häufig nur die Option Uniklinik übrig. Mein Kollege Björn Meine weiß mehr zum Projekt, das bis zu 70 Millionen Euro kosten wird. Lesen Sie auch seinen Kommentar: Leipzig stellt seinen Rettungsdienst auf den Kopf.

Die Zeppelinbrücke auf der Jahnallee ist ein Nadelöhr auf dem Weg in den Leipziger Westen. Dass sie aufgrund großer Schäden saniert werden muss, steht außer Frage. Seit langem wird darüber diskutiert, wie sich Staus und Behinderungen in Grenzen halten ließen. Doch jetzt kommt alles ganz anders – mit Auswirkungen wohl auch auf die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Leipzig.

Der Prozess gegen die Leipzigerin Lina E. und Mitstreiter wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde vor zwei Wochen ausgesetzt. Der Senat am Dresdner Oberlandesgericht hatte zuvor überraschend mitgeteilt, dass die Gruppe womöglich schon länger bestehe, als bisher gedacht. Am Mittwoch soll es nun mit der Verhandlung weitergehen.

Kommunen und Gewerkschaften verhandeln seit Montag in Potsdam über einen neuen Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst. Am Mittwochvormittag ist ein Fototermin mit den Beteiligten geplant - vielleicht auch mit einem Ergebnis in den Händen. Falls es keinen Kompromiss gibt, sind weitere Streiks denkbar.

Den kurzen Weg aus Berlin-Kreuzberg nimmt am Mittwochabend BRKN. Der Rapper, Produzent und Late Night Talker ist in den vergangenen Jahren vor allem mit diversen Features aufgefallen - unter anderem für Herber Grönemeyer (“Doppelherz“). Im Conne Island stellt BRKN sein traurig-schönes neues Album „Drama“ vor.

