﻿Kultur, Sport und Kino: Hier gibt es in Leipzig Studentenrabatte

Um ein abwechslungsreiches Studentenleben in Leipzig zu führen, braucht es nicht nur Orientierung, sondern auch ein paar Tipps zum Sparen. Welche Studentenrabatte es für Theater, Museum, Kino und Sportveranstaltungen in Leipzig gibt, lesen Sie hier:

Leipzig. Wie Studierende in Leipzig bei einem Museums- oder Stadionbesuch, einer Stadtrundfahrt oder beim Abtauchen in Leipzigs Schwimmhallen Geld sparen können, haben wir in diesem Überblick zusammengestellt.

Blicke in Leipziger Museen und Galerien

Stadtgeschichtlichen Museum, zu dem insgesamt acht Museen gehören, umschauen. In den Räumlichkeiten des Alten Rathauses (3 Euro) oder beim Aufstieg zur Aussichtsplattform des Völkerschlachtdenkmals (8 Euro), die über 364 Stufen zu erreichen ist, gibt es viele spannende Ein- und Ausblicke auf die Messestadt. Freien Eintritt gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat. Alle Häuser auf einen Wer neu in Leipzig ist und heimisch werden möchte, sollte sich imzu dem insgesamt acht Museen gehören, umschauen. In den Räumlichkeiten des Alten Rathauses (3 Euro) oder beim Aufstieg zur Aussichtsplattform des Völkerschlachtdenkmals (8 Euro), die über 364 Stufen zu erreichen ist, gibt es viele spannende Ein- und Ausblicke auf die Messestadt. Freien Eintritt gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat. Alle Häuser auf einen Klick.

Museum der bildenden Künste Leipzig mit Meisterwerken vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart zahlt der Studierende 5 Euro. Alle Infos Für einen Bummel durch dasmit Meisterwerken vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart zahlt der Studierende 5 Euro. Alle Infos hier. Adresse: Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig.

Grassi Museum Leipzig beherbergt Dasbeherbergt drei Museen unter einem Dach. Der Eintritt für Studierende ins Museum für angewandte Kunst beträgt 5,50 Euro, ins Museum für Völkerkunde 4,50 Euro und beim Besuch im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig werden 3 Euro fällig. Es gibt auch unterschiedliche Kombi-Tickets. Am jeweils ersten Mittwoch im Monat ist der Eintritt frei. Adresse: Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig.

Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) mit zwei Ausstellungshäusern zahlen Studenten 4 Euro für das Einzelticket und 5 Euro für das Kombiticket. Mittwochs ist freier Eintritt. Infos zu aktuellen Ausstellungen Für einen Besuch in der(GfZK) mit zwei Ausstellungshäusern zahlen Studenten 4 Euro für das Einzelticket und 5 Euro für das Kombiticket. Mittwochs ist freier Eintritt. Infos zu aktuellen Ausstellungen hier ! Adresse: Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, 04107 Leipzig.

Kunsthalle G2 mit auserwählten Beständen aus der Privatsammlung des Immobilienunternehmers Steffen Hildebrand zahlen Studierende 3 Euro. Für eine Führung durch das Für einen Blick in die Leipzigermit auserwählten Beständen aus der Privatsammlung des Immobilienunternehmers Steffen Hildebrand zahlen Studierende 3 Euro. Für eine Führung durch das Schaulager mit über 1000 Quadratmetern werden ebenso 3 Euro fällig. Adresse: Besuchereingang Dittrichring 13, 04109 Leipzig. Weitere Infos gibt es hier.

Theaterbesuch in der Oper Leipzig, im Schauspiel oder Lofft

Die Oper Leipzig bietet neben regulären Ermäßigungen auch eine Junge Oper Leipzig Card für Besucher bis 28 Jahre an, eine Spielzeit lang Tickets für 10 Euro zu erwerben. Adresse: Augustusplatz 12, 04109 Leipzig.

Das Schauspiel Leipzig lädt Studierende ein, zu ermäßigten Preise ab 9 Euro die Bühnen des Hauses zu besuchen. Hier alle Infos! Adresse: Bosestraße 1, 04109 Leipzig.

Im freien Theater Lofft in der Baumwollspinnerei erhalten Studierenden bei Vorlage eines Nachweises eine Ermäßigung für die Vorstellungen. Adresse: Spinnereistraße 7/Halle 7, 04179 Leipzig. Weitere Infos gibt es hier.

Filmegucken in Leipzigs Kinos

Auch Chineasten müssen nicht auf Studentenrabatte verzichten. Im Regina Palast gibt das Filmerlebnis auf der großen Leinwand für 7 Euro am Kino-Dienstag (an anderen Tagen 9 Euro), in den Passage-Kinos montags, mittwochs und donnerstags für 9,90 Euro (außer an Feiertagen) und im Luru-Kino für 7 Euro.

Auf ins Fußballstadion oder zum Handball

RB Leipzig in der Red-Bull-Arena (Saison 2022/23) gibt es ab 8 bis 47 Euro. Weitere Informationen gibt es Tagesticket für die Heimspiele der Fußball-Bundesligistenin der Red-Bull-Arena (Saison 2022/23) gibt es ab 8 bis 47 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

BSG Chemie Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch. Ermäßigungen gibt es bei den Fußballspielen derim Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch. Hier die Infos

Lokomotive Leipzig gewährt Vollzeit-Studenten eine Ticket-Ermäßigung. Infos Auchgewährt Vollzeit-Studenten eine Ticket-Ermäßigung. Infos hier

Tagesticket für die Heimspiele des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig in der Quarterback Immobilien Arena kosten ab 10 Euro.

Baden und Saunieren in Leipzigs Schwimmbädern

Wenn es draußen stürmt und regnet, dann kann in Leipzigs Sportbädern abgetaucht werden. Eine Schwimmstunde kostet ermäßigt 3,50 Euro. Alle Hallen hier im Überblick!

Ab Mai laden Leipzigs Freibäder wieder zum Freizeitspaß in die städtischen Schwimmbecken unter freiem Himmel. Der Eintritt ins Schreberbad mit einem 25-Meter-Schwimmbecken, ins Sommerbad Südost und ins Ökobad Lindenthal kostet jeweils 3,50 Euro.

Gute Nachrichten für alle Saunafreunde unter den Studierenden: In den städtischen Saunen Grünauer Welle und Sportbad an der Elster kann 3,5 Stunden lang für 14 Euro geschwitzt werden (ohne Badnutzung).

