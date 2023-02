Kurz, aber nicht folgenlos war das Wintergewitter am frühen Mittwochabend in Leipzig. Wegen eines Sturmschadens drohte auf der Rödelstraße im Stadtteil Schleußig das Dach eines Mehrfamilienhauses auf die Fahrbahn und den Fußweg abzustürzen.

Nach einem kurzen aber heftigen Sturm musste die Feuerwehr in die Rödelstraße nach Leipzig-Schleußig ausrücken. Ein Dach wurde abgedeckt. Die Feuerwehr sägte das Dachstück ab. Es stürzte dann zu Boden.

Sturm in Leipzig: Wohnhaus in Schleußig verliert Teil des Daches

Leipzig. Die Rödelstraße in Leipzig-Schleußig musste am Mittwoch zwischen Schnorrstraße und Könneritzstraße für fast drei Stunden gesperrt werden, da das Dach eines Mehrfamilienhauses abzustürzen drohte. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Abend mitteilte, hatte der starke Wind große Teile der Abdeckung beschädigt.

Mehr als 30 Einsatzkräfte, darunter die Leipziger Feuerwehr samt Höhenrettung, das Technische Hilfswerk und die Polizei, waren gegen 17.30 Uhr vor Ort, um den Gefahrenbereich abzusichern. Das Dach wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abgetragen. Wie der Sprecher weiter sagte, soll nach ersten Erkenntnissen das Haus noch bewohnbar sein. Gegen 21.20 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde durch das beschädigte Dach niemand.

Insgesamt gab es in Folge des Wintergewitters 15 Einsätze im Stadtgebiet, informierte Torsten Kolbe, Sprecher der Leipziger Feuerwehr, am Donnerstagmorgen. Bei den meisten habe es sich um kleinere Sturmschäden wie zum Beispiel Äste auf der Straße gehandelt. Der Einsatz in der Rödelstraße sei hingegen jedoch sehr aufwendig gewesen.