Sturmschaden: Dach eines Hauses in Leipzig-Schleußig drohte auf Straße zu stürzen

100 Millionen Euro will Leipzig in die Digitalisierung stecken. Das ist beachtlich. Es braucht aber auch einen Pfad, der aufzeigt, wohin die digitale Reise gehen soll – in der Verwaltung und in den Eigenbetrieben. Damit man nicht auf halber Strecke stehen bleibt, findet LVZ-Autor Klaus Staeubert.