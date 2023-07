Was macht ein Wirt, wenn zu viele Gäste kommen? Ein Biergarten in Reudnitz erlässt neuerdings ein Einlass-Stopp. Ein Gespräch mit dem Inhaber darüber, wann Gäste lästig werden – und ob man abends trotzdem noch reinkommt.

Leipzig. Er gilt als einer der beliebtesten Biergärten Leipzig. An einem guten Abend geht in der „Substanz“ im Reudnitzer Täubchenweg mehr als zehn Hektoliter Bier über den Tresen – also mehr als 2000 große Biere. Zusätzlich rund 100 Kisten Prosecco, Weiß- oder Rotwein (mehr als 400 Liter). Doch jetzt werden Wirt Andreas Wendland seine Gäste allmählich zu viel. Per Instagram erklärt der 55-Jährige: Wenn voll ist, herrscht ab sofort Einlass-Stopp. Ein Gespräch über Biergarten-Türsteher, Bierpreise und den Wunsch nach mehr Konkurrenz in der Nachbarschaft.