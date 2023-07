Löwen, Affen, Schlangen: Diese Tiere sind schon in Leipzig und Umgebung ausgebrochen

Leipzig. Berlin ist aus dem Häuschen: Seit Mittwochmorgen hat sich eine vermeintliche Löwin durch Brandenburg und Berlin getrieben. Am Freitagnachmittag gab die Polizei dann bekannt: Es bestehe keine Gefahr – mittlerweile gehen die Behörden man nicht mehr davon aus, dass es sich bei dem gesichteten Tier um eine Löwin handelt.

Solche Fälle sind zwar selten, aber sie passieren auch in Leipzig. Rund um die Messestadt kam es zu einigen Ausbrüchen, 1913 sogar von acht Löwen auf einmal. Auch andere Tiere haben sich schon verirrt – und wie im aktuellen Fall war nicht immer klar, was für ein Tier eigentlich gesehen wurde.

Gar nicht so selten: Schildkröten in der Elster

Erst im Mai dieses Jahres gab es die letzten beiden Sichtungen. Eine Schildkröte sonnte sich in der Nähe der Sachsenbrücke auf einem Baumstamm, eine weitere wurde im Karl-Heine-Kanal gesehen. Einschätzungen eines Tierschutzexperten zufolge ist das keine Seltenheit. Immer wieder würden Tiere ihren Besitzern entkommen oder sogar ausgesetzt werden. Im Leipziger Tierheim lebten im Mai 46 Schildkröten und jährlich kämen bis zu 25 Tiere dazu.

Eine Schildkröte wurde im Mai im Elsterbecken nahe der Sachsenbrücke gesichtet. © Quelle: Sonja Garan

Keine Lust auf Tierarzt: Zwergseidenäffchen flüchtete vor Polizei und Feuerwehr

Im August 2020 wollte ein kleines Äffchen nicht zum Tierarzt und büxte auf dem Weg dorthin aus seiner Transportbox aus. Dort kletterte es auf einen Baum. Polizei und Feuerwehr versuchten, das Zwergseidenäffchen mit einer Drehleiter vom Baum zu holen. Allerdings war das kleine Äffchen sehr flink, sodass ein Baumkletterer zur Unterstützung geholt wurde. Er konnte das kleine Tier mithilfe eines Netzes einfangen und wieder sicher übergeben.

Das Zwergseidenäffchen kam anschließend kurz in Polizeigewahrsam. © Quelle: Polizei Leipzig

Zwei Rhesusaffen bei Görlitz ausgebüxt

Zwei Affen, die sich erst seit zwei Wochen in Privatbesitz in Löbau bei Görlitz befanden, brachen laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur 2021 aus. Das männliche Tier konnte nach ein paar Tagen von der Polizei eingefangen und dem Zoo übergeben werden. Das Weibchen wurde vermutlich überfahren – ein toter Affe wurde kurz nach dem Ausbruch auf der Autobahn 4 bei Görlitz, 30 Kilometer vom privaten Gehege entfernt, gefunden.

Zoo-Löwen springen über 6,60 Meter Graben und brechen aus

Auch in Leipzig haben sich bereits Löwen herumgetrieben. 2016 waren Majo und Motshegetsi wohl über den 6,60 Meter breiten Wassergraben im Zoo in die Freiheit gesprungen. Während Majo wieder zurückgedrängt werden konnte, gelang das bei der anderen Raubkatze nicht. Motshegetsi wurde erschossen.

Die beiden neuen Löwen Motshegetsi und Majo sind 2016 ausgebrochen. Nur Löwe Majo überlebte den Ausflug. © Quelle: Andre Kempner

Vermeintliches Krokodil hält Anwohner wochenlang in Atem

Nachdem mehrere Angler im Sommer 2020 glaubten, ein Krokodil in der Unstrut im Burgenlandkreis gesichtet zu haben, suchte die Wasserschutzpolizei nach ihm und sprach ein Badeverbot aus. Selbst mit einem Huhn sollte das Tier anglockt werden. Doch auch nach intensiver Suche konnte kein Reptil gefunden werden.

Drei-Meter-Python in Sachsen-Anhalt verschwunden

Fast anderthalb Monate fehlte von der drei Meter langen Schlange jede Spur – der Netzpython war im Juli 2021 in Haldensleben in Sachsen-Anhalt ausgebüxt. Erst Wochen später wurde die Schlange in einem Keller gefunden. Da sie in sehr schlechtem Zustand war, wurde sie auf einer Schlangenfarm wieder aufgepäppelt.

Der Netzpython wurde erst nach Wochen im Keller in Haldensleben wiedergefunden. © Quelle: Michael Deutschmann

1913: Acht Löwen aus Zirkus ausgebrochen – sechs davon erschossen

Der wohl aufsehenerregendste Fall ist schon mehr als 100 Jahre her. Die Geschichte dazu geht so: Im Oktober 1913 bekam die Messestadt Besuch aus aller Welt, denn das Völkerschlachtdenkmal wurde eröffnet. Auch der Circus Barum ließ sich das nicht entgehen und zeigte seine berühmten Raubtiere. Als am Abend des 19. Oktobers die letzte Show vorbei war, sollten die Löwen mit Pferdekutschen zum Bahnhof gebracht werden. Allerdings sind die Kutscher unterwegs sehr durstig geworden und hielten an einer Kneipe.

Die Pferde wurden ob der langen Wartezeit unruhig, sodass die Wagen sich gegenseitig beschädigten und auf die Straße fuhren. Dort prallten sie mit einer Straßenbahn zusammen – die acht Löwen waren frei. Polizisten machten kurzen Prozess und erschossen fünf der Tiere an Ort und Stelle. Eine Löwin namens Polly spazierte in ein Hotel und konnte dort vom Personal festgesetzt werden. Auch ein weiterer Löwe konnte wieder eingefangen werden. Die letzte streunende Raubkatze namens Abdul wurde umzingelt. Als er von einem Stein getroffen wurde, bewegte sich der Löwe und wurde von 165 Kugeln getroffen.

Zoo-Wärter mit den sechs getöteten Löwen 1913 in Leipzig. © Quelle: Ulrich Zander

Die sechs toten Löwen wurden eine Woche lang im Zoo ausgestellt. Anschließend wurde ihr Fleisch in der Stadt verkauft. Der Zirkusdirektor hatte einen Schaden von 30.000 Mark zu beklagen. Die Ereignisse gingen als „Leipziger Löwenjagd“ in die Stadtgeschichte ein.

