﻿Neuer „Superblock“ im Leipziger Osten: Hürden für Autofahrer, mehr Raum für Anwohner

Leipzig. Fünf Poller an der Kreuzung und ein Kreis in Rosa, der auf die Straße gemalt ist: Im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf entsteht seit Dienstag ein sogenannter Superblock. In einem Pilotprojekt, dessen Dauer zunächst auf ein Jahr angelegt ist, testet die Stadt ein Verkehrskonzept, mit dem bislang vor allem die katalanische Metropole Barcelona Schlagzeilen macht. Am Mittwoch sollen weitere Poller die Kreuzung zwischen Hildegardstraße und Ludwigstraße mittels einer Diagonalsperre in zwei Hälften trennen, deren Grenze zwar für Fußgänger, Rad- und Rollstuhlfahrer ohne Probleme durchlässig bleibt, für Autos hingegen nicht überwindbar ist.

„Wir wollen die Straße in einen Lebensraum für die Menschen zurückverwandeln“, erklärt Ariane Jedlitschka. Die Künstlerin wohnt selbst im Viertel und gehört zum Verein „Superblocks Leipzig“, der die Superblock-Idee im Rahmen des groß angelegten Stadterneuerungsvorhabens „Parkbogen Ost“ an die Stadtverwaltung herangetragen hat. Vor allem den Durchgangsverkehr wolle man auf die Hauptstraßen drumherum lotsen; auf die Eisenbahnstraße beispielsweise, auf die die Hildegardstraße führt. „Wir wollen kein Schleichweg mehr für Pendler sein und für Autofahrer auf der Suche nach einem Kurzzeitparkplatz.“

Für Autos kein Durchkommen mehr: Eine Diagonalsperre trennt die Kreuzung zwischen Hildegardstraße und Ludwigstraße in Leipzig-Volkmarsdorf in zwei Teile. © Quelle: André Kempner

Die aktuelle Komplettsperrung der Hildegardstraße dauert nur für den Zeitraum der Bau- und Markierungsarbeiten an. Wenn Jedlitschka das Ganze am Donnerstag zusammen mit Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Grüne) um 10 Uhr der Öffentlichkeit vorstellt und am Freitag von 17 bis 19 Uhr die Nachbarschaft hier in einem „Mitmachforum“ zusammenkommen soll, werden die Autos wieder fahren dürfen – aber nur im Schritttempo: Der Straßenabschnitt wird für mindestens ein Jahr zum verkehrsberuhigten Bereich. Dazu wird auch zählen, dass man hier nicht mehr parken darf.

Im Gegenzug bedingt eine verkehrsberuhigte Zone, dass die „Aufenthaltsqualität“ steigt, wie es im Amtsdeutsch heißt. Hier kommt unter anderem der rosafarbene Kreis auf dem Asphalt ins Spiel. Am Mittwoch sollen dort Sitzgelegenheiten aufgestellt werden und den Anwohnerinnen und Anwohnern die Möglichkeit bieten, sich auf der Straße zu treffen – und zu verweilen. „Wir haben wenig soziokulturelle Zentren, keine Räume, in denen sich die Menschen begegnen können“, beklagt Jedlitschka. Der Stadtteilpark Rabet sei überlastet. „Und nicht jeder kann sich leisten, immerzu ins Café zu gehen.“

Bessere Luftqualität, mehr Sicherheit für Kinder

Das Stadtklima, die Luftqualität, die Gesundheit soll sich verbessern, wenn hier keine Autos mehr durchrauschen können. „Und vor allem für Kinder soll es sicherer werden.“ Zwischen zwei Autos die zugeparkten Straßen zu überqueren, sei insbesondere für Menschen mit geringer Körpergröße, die sich keinen Überblick verschaffen können und nicht gesehen werden, an vielen Stellen im Leipziger Osten lebensgefährlich. „Unsere Vision ist, dass man eines Tages vom Parkbogen Ost zum Rabet gelangt, ohne mit dem Auto zu konkurrieren“, sagt Jedlitschka.

Pilotprojekt für ein Jahr: Eine Diagonalsperre trennt die Kreuzung zwischen Hildegardstraße und Ludwigstraße für Autos in zwei Teile. © Quelle: Wolfgang Sens

Auch wenn das Mitmachforum erst für Freitag terminiert ist: Die Diskussion darüber hat im Quartier längst begonnen. „Ich bin so aufgeregt“, ruft eine ältere Frau, die mit einem Rollator die Hildegardstraße entlangspaziert. Sie stellt sich als Rosi vor, 84 Jahre sei sie alt. „Wie ruhig es hier heute ist“, seufzt sie. „Hier parken die Autos sonst kreuz und quer, oft halb auf dem Fußweg. Wenn dann noch Mülleimer herumstehen, komme ich kaum durch mit meinem Rollator.“ An diesem Tag hat sie damit keine Probleme. Rosi betont, dass sie sich freut über die Neuerung.

Kurz darauf lehnt dagegen eine vielleicht 60-jährige Frau, die mit einer Wassermelone auf dem Heimweg ist, energisch ab, eines der Flugblätter anzunehmen, die Jedlitschka verteilt. „In Leipzig dreht sich nur noch alles ums Fahrrad“, schimpft sie. „Als Autofahrer wird man benachteiligt.“ Erst allmählich merken sie und Jedlitschka im Gespräch, dass sie nicht generell unterschiedliche Ansichten darüber haben, was ein gutes Leben in ihrem gemeinsamen Viertel ausmacht. „Ich liebe das Multi-Kulti-Flair“, sagt die Frau mit der Melone. „Hier ist Leben auf der Straße.“ Jedlitschka bestätigt sie. „Die Leute bleiben stehen und reden miteinander – genau dafür wollen wir Raum schaffen.“ Es gehe beim „Superblock“ nicht allein um Autos und Fahrräder.

Ein Jahr lang sollen vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Erfahrungen machen und mitteilen, wie sie es finden, in einem „Superblock“ zu leben. Dann fällt die Entscheidung, ob aus dem Pilotprojekt ein Dauerzustand wird. Und ob weitere Leipziger „Superblocks“ entstehen, in denen Hürden für Autos den Fußgängern, Radlern und Rollstuhlfahrern mehr Raum geben. Allerdings nicht „per Zwangsbeglückung von oben“, stellt Jedlitschka klar. Sondern nur, wenn sich die Menschen in der jeweiligen Nachbarschaft dafür einsetzen.