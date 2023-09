﻿Superblock mit Pflanzen statt Autos: Wie gut das Verkehrsprojekt aus Barcelona in Leipzig funktioniert

An der Arno-Nitzsche-Straße

Multitasking und kühler Kopf: Ulrike Matthes leitet die Schornstein-Sprengung in Leipzig

Zur Spreng-Spezialistin wurde die Ingenieurin Ulrike Matthes eher durch Zufall. Inzwischen hat sie mehr als 100 explosive Einsätze geleitet. An diesem Sonntag will sie mit viel Ruhe und einer besonderen Eigenschaft einen 170-Meter-Schornstein in Leipzig sprengen.