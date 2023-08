Stadt lädt ein: Bürgergespräch zum Superblock im Leipziger Osten

Leipzig. Wie klappt es mit dem „Superblock“ in der Hildegardstraße im Leipziger Osten? Diese Frage will die Stadt im Gespräch am Mittwoch, 23. August, 17 bis 19 Uhr, mit Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort diskutieren. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim „Superblock“ handelt es sich um eine verkehrsberuhigte Zone nördlich der Eisenbahnstraße, die einen Teil der Hildegardstraße vom Autoverkehr befreit. Das verkehrsberuhigte Quartier existiert seit Mai und ist Teil einer größeren verkehrsplanerischen und städtebaulichen Konzeption, die den gesamten Bereich nördlich der Eisenbahnstraße vom Friedrich-List-Platz bis zum Torgauer Platz im Blick hat. Auch die Husemannstraße, südlich der Eisenbahnstraße, soll künftig für den Autoverkehr gesperrt werden.

Lesen Sie auch

Superblocks im Leipziger Osten: Forum zum Mitmachen

Der Fußverkehrsverantwortliche der Stadt Leipzig, Friedemann Goerl, wird beim Mitmachforum über den Stand der Konzeption und zur weiteren Beteiligung am Verkehrsversuch informieren. Dabei können die Anwohner ihre Ideen, Wünsche und Kritik einbringen. Für dieses Beteiligungskonzept und die Umsetzung kooperieren das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung mit dem Verein Superblocks Leipzig e. V.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächsten Termine zum Mitmachen stehen auch schon fest: Während der Europäischen Mobilitätswoche finden am 17. und 22. September jeweils um 15 Uhr Vorträge und Lesungen in der Hildegardstraße statt. Eine Bauaktion für Straßenmöbel startet am 19. September um 15 Uhr vor der Wilhelm-Wander-Schule in der Schulze-Delitzsch-Straße. Das nächste Mitmachforum ist für den 20. September um 17 Uhr, ebenfalls vor der Schule, geplant. Der Parkbogen Ost und die Anbindung der Nordspange an Schönefeld und Volkmarsdorf soll am 21. September um 15 Uhr im Kohlweg, Ecke Heinrich-Schmidt-Straße diskutiert werden.

LVZ