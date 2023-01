﻿Weltstars, Festivals, Marktmusik: Das ist 2023 in Leipzig los

Ein Geheimtipp in Altenburg – das Uhrenmuseum am Markt

Mitten in der Stadt gelegen und doch eher unscheinbar, so könnte man ein Kleinod beschreiben, das selbst so manch Skatstädter noch nicht kennt – das Altenburger Uhrenmuseum. Eingerichtet von Familie Kretschmann, Uhrmacher in vierter Generation, sind dort 173 historische Chronometer zu bestaunen, die mehr sind als nur Zeitmesser.