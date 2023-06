„Superzellen“ verschonen Leipzig: Folgt ein Hitzesommer mit Gewitterfronten im Gepäck ?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es kam - zum Glück - mal wieder weniger schlimm als befürchtet: Die angekündigten „Superzellen“ haben Leipzig in der Nacht zu Freitag verschont. Dennoch war die Gewitterfront nicht ohne: Sie zog zweigeteilt im Norden und Süden Leipzigs vorbei. Entsprechend hatten die Feuerwehren vor allem in Nordsachsen und dem Leipziger Südraum in einigen Orten Stress. Heftiger schlug Sturmtief Lambert dagegen im Harz zu: In Blankenburg hieß es Land unter, in Wernigerode liefen etliche Keller voll.

War‘s das nun erst einmal - oder müssen wir uns auf einen Hitzesommer mit ständiger Gewitter- und Unwettergefahr einstellen? Die Langzeitprognose der US-Wetterbehörde NOAA für Deutschland deutet jedenfalls in diese Richtung: Danach soll der Sommer 2023 etwa 1 bis 2 Grad wärmer als im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen. „Das klingt erstmal wenig. Allerdings würde der Sommer, wenn es so kommen sollte, damit im Bereich der Top 5 der wärmsten Sommer seit 1881 landen. Es wäre somit ein sehr warmer oder gar heißer Sommer“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Das heißt auch: Die Unwettergefahr steigt. Denn heiße Luftmassen können viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luftmassen. „Daher kann auch mehr Regen bei Gewittern und Starkregen vom Himmel fallen. Wenn bei heißen Luftmassen eine Kaltfront kommt, dann brodelt die Wetterküche heftig“, so Jung.

Doch die Sommerprognosen sind alles andere als einheitlich. Andere Wetterexperten sehen eine sehr instabile Wetterlage für Juli aufziehen, immer wieder würden danach Niederschlagsfelder das Sommervergnügen stören. Richtige Hitzetage seien im Osten danach nur ab Mitte Juli mal in Sicht, heißt es auf dem Portal Wetter.de im 42-Tage-Trend.

Wie es auch immer kommt: Dieses Wochenende können wir in jedem Fall entspannt bei angenehmer Sommerluft genießen. Das genaue Wochenendwetter finden Sie hier. Und: Die passenden Tipps für Freibäder in der Stadt und im Umland haben wir auch für Sie zusammengestellt. Viel Spaß!





Bild des Tages

Ein Blitz ist am Donnerstagabend vor der Kulisse des Völkerschlachtdenkmals zu sehen. Während es rund um Leipzig zu Unwettern kam, wurde die Messestadt verschont. © Quelle: Christian Modla

Entspannung in Leipzig, nasse Keller in Nordsachsen: Die Unwetterbilanz in der Region

Masterplan Sportforum: Der Anpfiff für die Neugestaltung des Stadionvorplatzes ist bereits vor der Fußball-EM 2024 vorgesehen. Bis dahin will die Stadt die Asphaltfläche erneuern. Später ist auch ein Parkhaus neben der Arena vorgesehen. Mehr Parkplätze gibt es aber nicht. L Der Anpfiff für die Neugestaltung des Stadionvorplatzes ist bereits vor der Fußball-EM 2024 vorgesehen. Bis dahin will die Stadt die Asphaltfläche erneuern. Später ist auch ein Parkhaus neben der Arena vorgesehen. Mehr Parkplätze gibt es aber nicht. L VZ-Reporter Mathias Orbeck hat sich die Umbaupläne genauer angesehen.

Immer mehr Millionäre in Sachsen: Die Zahl der Einkommensmillionäre hat sich binnen fünf Jahren etwa verdreifacht. Dresden steht als Hauptstadt der Bestverdiener an der Spitze, doch Leipzig holt zusehends auf. Doch wo leben die wirklich Reichen in Sachsen? Die Zahl der Einkommensmillionäre hat sich binnen fünf Jahren etwa verdreifacht. Dresden steht als Hauptstadt der Bestverdiener an der Spitze, doch Leipzig holt zusehends auf. Doch wo leben die wirklich Reichen in Sachsen? Unser Landeskorrespondent Andreas Debski ist der Frage nachgegangen

Die verschwiegene Beinahe-Flugzeug-Katastrophe: Vor genau 50 Jahren stießen über Weinböhla bei Dresden zwei Abfangjäger der NVA zusammen. Eine MiG-21 stürzte in Coswig ab, die andere in Gruna. Dass es keine Verletzten am Boden gab, war ein Wunder, sagen Zeitzeugen. Vor genau 50 Jahren stießen über Weinböhla bei Dresden zwei Abfangjäger der NVA zusammen. Eine MiG-21 stürzte in Coswig ab, die andere in Gruna. Dass es keine Verletzten am Boden gab, war ein Wunder, sagen Zeitzeugen. Sie erinnern auch an die Folgen des „Russisch Roulette“ am Dresdner Himmel.

Roland Kaiser: Eine Sommerarena in Leipzig wäre keine richtige ohne Roland Kaiser. Der Schlagermeister tritt am Samstag im Rahmen seiner „Alles O.K.“-Tour auf der Festwiese auf und hat neben Klassikern auch Songs von seinem aktuellen Album „Perspektiven“ dabei. Restkarten ab 70 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Stadtpokal-Finale: Sommerpause im Fußball? Noch nicht ganz: In Leipzig geht es noch um den Stadtpokal. Im Endspiel treten am Samstag um 16 Uhr der SV Panitzsch/Borsdorf gegen die zweite Mannschaft von Chemie Leipzig an. Wer Favorit ist und alle anderen wichtigen Infos zum Spiel hat LVZ-Sportautor Frank Müller aufgeschrieben.





