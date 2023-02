Tätlicher Angriff vor Supermarkt im Leipzig Osten – Raub im Nordwesten

Am Freitagabend soll auf der Eisenbahnstraße ein 35-Jähriger von mindesten drei Personen attackiert worden sein. Der Angegriffene musste im Krankenhaus behandelt werden. In Möckern griffen zuvor drei Personen einen 22-Jährigen an und versuchten seine Handtasche zu rauben.

Leipzig. Bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ist ein 35-Jähriger Mann verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war die Polizei bereits ins Quartier nach Möckern gerufen worden, wo ein 22-Jähriger nach einem Raub medizinisch behandelt werden musste.

Der Geschädigte am Freitagabend war laut Polizei gegen 20.30 Uhr vor einem Supermarkt auf der Eisenbahnstraße von mindestens drei Personen angegriffen worden. „Zwei der Angreifer setzten dabei nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen auch Flaschen ein“, heißt es im Bericht der Behörde. Als Polizei und Krankenwagen am Tatort eintrafen, war die Auseinandersetzung vorbei. Der verletzte 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge polizeilicher Maßnahmen konnten die Beamtinnen und Beamten dann einen 22-Jährigen festnehmen.

Der mutmaßliche Täter sei am Samstagnachmittag dem Ermittlungsrichter im Amtsgericht Leipzig vorgeführt worden. Dieser habe Haftbefehl erlassen und der 22-Jährige sitzt seither in der Justizvollzugsanstalt ein.

Möckern: Passanten reagieren schnell und rufen die Polizei

Ähnliches wie auf der Eisenbahnstraße am Abend hatte sich am Freitagmorgen gegen 9 Uhr bereits im Stadtteil Möckern im Nordwesten Leipzig ereignet. Hier griffen ebenfalls drei Personen einen Mann auf der Slevogtstraße an, offenbar in der Absicht, ihm die Handtasche zu rauben.

Passanten bemerkten den Angriff und riefen die Polizei. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 19, 24 und 36 Jahren konnten hier noch vor Ort gestellt werden. Das Trio wurden dann am Samstag dem Haftrichter im Amstgericht vorgeführt und anschließend inhaftiert.