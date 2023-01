﻿„Mit viel Vorfreude“: Koch der Tafel Leipzig tritt seinen Job an

Leipzig. Orientalische Süßkartoffelsuppe. Das ist das Mittagessen von Clemens Harre, das am Montagmittag das neue Jahr und einen Neubeginn in der Tafel Leipzig eingeläutet hat. Ab sofort hat die Ausgabestelle in der Jordanstraße einen Koch und die Kundschaft damit die Garantie, täglich frisches Mittagessen zu bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möglich wurde die Finanzierung der Stelle durch die enorme Spendenbereitschaft von LVZ-Leserinnen und -Lesern während der Dezember-Aktion "Licht im Advent", bei der 140.000 Euro für die Tafel Leipzig zusammenkamen und für eine Seltenheit sorgten: Werner Wehmer kurzzeitig sprachlos zu machen. Noch immer ist der Vorsitzende der Tafel baff und glücklich. "Es war heute früh großartig, Herrn Harre zu begrüßen und dann zu sehen, wie begeistert unsere Kundinnen und Kunden vom Mittagessen waren", sagt er. Schon im Vorfeld hagelte es Nachfragen von Bedürftigen, ob das Angebot wirklich dauerhaft sei. "Es ist ein schönes Gefühl, mit ,Ja' antworten zu können."

Lesen Sie auch

Positives Signal an Geflüchtete

Clemens Harre ging den ersten Tag entspannt an. „Es war gut, dass ich in den vergangenen Tagen die Tafel schon kennenlernen und mich orientieren konnte“, sagt der 29-Jährige. „Ich bin mit viel Vorfreude in die Jordanstraße gekommen.“ Die Entscheidung für die orientalische Süßkartoffelsuppe, entsprechend gewürzt unter andere mit Kreuzkümmel und Kurkuma, möchte der 29-Jährige als Zeichen verstanden wissen. „Zur Kundschaft gehören viele Geflüchtete aus arabischen Ländern. Für sie ist es sicher schön, ein Essen zu bekommen, das sie an die Heimat erinnert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie wichtig Clemens Harre die Vielfalt ist, zeigt der Speiseplan für die erste Januarwoche: Dienstag gibt’s Szegediner Gulasch, Mittwoch Gemüseeintopf, Donnerstag Kartoffelpuffer mit Kompott und am Freitag gebackenen Seelachs mit Püree und Salat. Die Ausgabezeit liegt zwischen 12 und 14.30 Uhr und der Preis bei 2,50 Euro, Suppen kosten 2 Euro.

Harre ist gelernter Koch, war aber in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr in der Gastronomie tätig und wollte in seinen Wunschberuf zurück. „Die Chemie hat gleich gepasst“, berichtet der Hallenser von der ersten Begegnung. Sobald es finanziell auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt möglich ist, möchte Harre nach Leipzig ziehen.