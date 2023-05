﻿Tag der Befreiung: Mehrere Demonstrationen ziehen am Abend durch die Innenstadt

Leipzig. Dass montags in Leipzig demonstriert wird, gehört mittlerweile wieder zum Alltag in der Messestadt – wenn auch unter anderen Vorzeichen als 1989. An diesem Wochenstart ging es dabei auch um Erinnerung: Anlässlich des 78. Jahrestages der Kapitulation Deutschlands und der Befreiung vom Nationalsozialismus durch die Alliierten haben am Abend gleich mehrere Bündnisse demonstriert.

Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ hatte gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi, dem Erich Zeigner Haus e.V., der Initiative „Leipzig Courage Zeigen“ und der Capa-Haus-Initiative zum Gedenk-Protest aufgerufen. Unter dem Motto „Wer nicht feiert, hat verloren“ versammelten sich nach ersten Schätzungen etwa 100 bis 150 Personen um 18.30 Uhr auf dem Johannisplatz und zogen nach Auftaktkundgebung zusammen um den Innenstadtring.

Verdi Demo zum Tag der Befreiung auf dem Johannisplatz in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Parallel dazu versammelten sich auch auf dem Leipziger Markt am Montagabend einige Personen – viele von ihnen trugen ukrainischen Fahnen mit sich. Der 8. Mai ist auch in dewr Ukraine ein Gedenktag und spielt vor dem Hintergrund des aktuellen russischen Angriffskriegs auf das Land eine besondere Rolle.

Gegen 19 Uhr kamen dann auch an diesem Montag auf dem Augustusplatz wieder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der wöchentlichen „Montagsdemonstration“ für „Frieden und Freiheit für alle“ zusammen. Nach einer Auftaktkundgebung setzten sie sich ebenfalls in Bewegung, um auf dem Innenstadtring zu protestieren. Auf dem Ring kam dieser Demonstrationszug mehrere Male zum Stehen. Wie Augenzeugen berichten, soll er durch Sitzblockaden aufgehalten worden sein.