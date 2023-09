Offene Ateliers in Leipzig: 120 Künstler geben Einblicke in ihre Arbeit

Leipzig. Mehr als 120 bildende Künsterlinnen und Künstler öffnen am 24. September im gesamten Leipziger Stadtgebiet ihre Ateliers. Die Intention dahinter sei, den Fokus auf zahlreiche kreative Orte und die künstlerische Vielfalt zu richten, wie Barbara Röhner vom Kunstverein ars avanti erläutert. Dieser richtet seit 22 Jahren einen Tag für die Offenen Ateliers Leipzig ein. Er soll es ermöglichen, in die Welt der bildenden Kunst einzutauchen – und zwar an dem Ort, an dem sie ensteht. Manche Ateliers bieten zudem Workshops, Ausstellungen oder Lesungen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Malerei und Grafik bis hin zu Skulptur und Plastik, Fotografie oder Video – ein abwechslungsreicher Blick hinter die Kulissen der Kunst ist garantiert. Dabei sind Künsterlinnen und Künstler aus drei Generationen und verschiedener Nationen vertreten. Einige von ihnen sind zum ersten Mal dabei, andere zum 22. Mal.

Da auch an Standorten wie Anger-Crottendorf, Grünau, Connewitz oder Böhlitz-Ehrenberg in die künstlerische Welt eingetaucht werden kann, haben die Gäste die Möglichkeit einer nach Stadtteilen sortierte Kunst-Tour. Mehr Informationen gibt es hier. Die Ateliers haben von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

LVZ