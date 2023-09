﻿Top saniert oder stark verfallen – Leipzigs Denkmäler öffnen die Türen

Leipzig. Tag des offenen Denkmals in Leipzig: Die Auswahl ist wie immer groß, auch bei der 30. Ausgabe der Schau. Die Entscheidung fällt schwer. Sport, Wirtschaft und Kultur – am Ende stehen drei Orte auf der Besuchsliste. Mit anderen Architekturbegeisterten geht es quer durch die Stadt.

Um das ehemalige Schwimmstadion am Sportforum zu finden, muss Gernot Gellwitz genau hinsehen. „Ich habe noch schöne Erinnerungen, ich bin hier mit acht oder neun Jahren im Post-Sportverein geschwommen, bis wir eben 1996 raus mussten.“ Von den Tribünen für 9200 Zuschauer ist nur der verfallene Kassenbereich übrig, an dessen unauffälligem Nebeneingang Menschen auf eine Führung warten. Gellwitz wird eine Atemschutzmaske angeboten, er lehnt aber dankend ab: „Masken? Damals haben sie uns gesagt, dass hier viel Asbest verbaut war. Die Maske brauche ich jetzt auch nicht mehr, nach den vielen Bahnen, die ich hier gezogen habe.“

Ohne Helm und Taschenlampe geht es aber nicht. In den düsteren Katakomben der Tribüne brökelt der Boden, der Keller steht unter Wasser. „Wir haben den für die Statiker neulich auspumpen lassen. Ein paar Tage später stand er wieder voll“, sagt Aiko Wulff, Leiter des Sportmuseums. Das hier einmal, im ehemaligen Kassenbereich und der Ladenzeile, das Sportmuseum einzieht, ist schwer vorstellbar. „Hier sind wir natürlich in einem historischen Kontext, wo das Gebäude Sportgeschichte atmet, deshalb haben wir uns für diesen Standort entschieden.“

Villa Karl Krause: Von der Brandruine zum Kammermusiksaal

Mit Verfall kennen sich auch Arno und Angelika Dörrscheidt aus. Sie haben als Besitzer die Villa des Fabrikanten Karl Krause und Nebengebäude in Anger-Crottendorf sanieren lassen. Nach einem Brand 2010 verfielen das Gebäude, Torhaus und Remise, seit 2014 leben und arbeiten auf dem Areal mit 29 Wohnungen am Weidenbachplan wieder Leipzigerinnen und Leipziger. Am Eingang zur Villa lässt Angelika Dörrscheidt Gäste erst einmal unterschreiben. „Nein keine Angst, wir machen keine Kontrollen“, antwortet sie einer Besucherin und hält ihr das Gästebuch hin. „Ich will nur eine schön volle Seite haben. Es ist schön zu wissen, dass wir das hier vielen Leuten zeigen konnten und das Interesse groß war.“

Die Villa von Karl Krause. © Quelle: Andre Kempner

In der zweiten Etage führt Arno Dörrscheidt durch den Kammermusiksaal. „Das Gebäude ist komplett bewohnt, diesen Raum haben wir nur umgenutzt für Veranstaltungen, weil wir Raum für Gemeinschaft wollten.“ Zwischen Cembalo und Flügel liegen Aufzeichnungen zur Geschichte der Villa und ihres Erbauers Karl Krauses aus. Nach Zweitem Weltkrieg und Enteignung 1948, gingen die Fabrikanten für Buchbindereimaschinen nach Bielefeld. In die Villa zog die Verwaltung des VEB Polygraph ein, die auch Krauses Fabrik in der Theodor-Naubauer-Straße übernahm.

Das Kino am Ende der Eisenbahnstraße

Weiter geht es zur Eisenbahnstraße. Auf den letzten Metern der Magistrale, weit weg vom Trubel, prangt die verblichene Art déco-Fassade des Fortuna, dem Kino der Jugend. Die IG Fortuna feiert hier den 95. Geburtstag des Hauses. „Als ich noch auf der Eisenbahnstraße gewohnt habe, wusste ich vom Kino nichts“, sagt Ellen, die nicht mehr in Leipzig wohnt und zum Tag der offenen Tür ihr ehemaliges Viertel neu entdeckt.

Besucher schauen sich beim Tag des offenen Denkmals das Kino der Jugend an. © Quelle: Andre Kempner

Sie steht vor dem unscheinbaren Eingang des Lichtspielhauses und hat sich Kurzfilme im verfallenen Saal angesehen. Im Foyer des Gebäudes, was bis 1925 zur Leipziger Gasanstalt gehörte, sind alte Fotografien zu sehen. Beim gemeinsamen Snacken erinnern sich Besucherinnen und Besucher an die Filmabende, die bis 1987 stattfanden. Die Interessengemeinschaft Fortuna – Kino der Jugend will, dass hier wieder kulturelles Leben einzieht, nach Jahrzehnten des Leerstands.

LVZ