Historische Bauwerke erkunden: Sechs Tipps zum Tag des offenen Denkmals in Leipzig

Leipzig. Zahlreiche Bauwerke aus der Vergangenheit öffnen beim 30. Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, ihre Türen. In Leipzig machen fast 70 Einrichtungen mit: Kirchen und Museen, einstige Industriebauten und öffentliche Gebäude, Wohnhäuser und Gärten. Neben so prominenten Objekten wie Stadtbad, Deutsche Nationalbibliothek, Oper, Moritzbastei, Konsumzentrale, Südfriedhof oder Pittlerwerke sind auch weniger bekannte und seltener zugängliche Bauwerke in den Stadtteilen dabei, die eine interessante Geschichte haben. Das gesamte Programm gibt es auf der Webseite oder in der App zum Tag des offenen Denkmals 2023. Hier sechs Tipps, was sich in der Nachbarschaft zu erkunden lohnt.

Tipp 1: Ehemalige Hinrichtungsstätte der DDR

Im Gebäude Arndtstrasse 48 befand sich die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. Von 1960 bis 1981 wurden dort 64 Todesurteile nachweislich vollstreckt. Innen ist der Zustand nahezu erhalten geblieben. © Quelle: Volkmar Heinz

In Leipzig befand sich ab 1960 die zentrale Hinrichtungsstätte für die gesamte DDR, in der nachweislich 64 Menschen hingerichtet worden sind. In abgetrennten Räumen der Strafvollzugseinrichtung Alfred-Kästner-Straße wurden bis 1981 alle in der DDR verhängten Todesurteile zentral vollstreckt. Die Leichen wurden in aller Heimlichkeit verbrannt und anonym bestattet.

Programm und Öffnungszeiten:

Unter dem Titel „Todesstrafe in der DDR – Hinrichtungen in Leipzig“ bietet das Bürgerkomitee Leipzig ständig Führungen durch die weitgehend authentisch erhaltenen Räume an.

Sonntag 11 bis 16 Uhr, Arndtstraße 48

Tipp 2: Markranstädter Automobilfabrik

In der früheren Markranstädter Automobilfabrik (MAF) wurde 1914 auch dieser Oldtimer der Marke D8/25 gebaut. © Quelle: Armin Kühne

Knapp 15 Jahre lang sind in Markranstädt Autos produziert worden. 1909 wurde die Markranstädter Automobil Fabrik (MAF) durch Ingenieur Hugo Ruppe gegründet, 1923 endete die Produktion. Die MAF ist wahrscheinlich nach Horch in Zwickau die zweite Firma in Sachsen, die nur für die Autoproduktion errichtet wurde. In der ehemaligen Fabrikhalle stehen vier von weltweit noch zehn existierenden Personenkraftwagen, die vor über 100 Jahren dort gebaut wurden.

Programm und Öffnungszeiten:

Der Markranstädter Oldtimerverein präsentiert neben Autos, die in Markranstädt gebaut wurden, auch exotische und historische Fahrzeuge aus Italien, Frankreich, England, den USA sowie aus DDR-Produktion.

Sonntag 10 bis 16 Uhr, Ziegelstraße 12, Markranstädt

Tipp 3: Karl-Krause-Villa

Die Villa des Industriellen Karl Krause in Anger-Crottendorf ist von den heutigen Eigentümern saniert worden. © Quelle: Dirk Knofe

Die Villa wurde 1887 für den Gründer der Buchbindereimaschinen-Fabrik Karl Krause und seine Familie erbaut. Sie war eine der zehn größten Fabrikantenvillen in Leipzig. Ab 1940 musste die weltbekannte Firma Karl Krause Rüstungsgüter herstellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Besitzer enteignet, daraufhin gründeten sie die Firma in Bielefeld neu. Der Leipziger Betrieb wurde als VEB Polygraph weitergeführt, in der Villa in Anger-Crottendorf befand sich der Verwaltungssitz. Nach einem Brand 2010 stand das Gebäude als Ruine ohne Dach und ohne Zwischendecken da. Von 2012 bis 2014 wurde es von den jetzigen Eigentümern denkmalgerecht saniert.

Programm und Öffnungszeiten:

Die Villa wird am Sonntag einmalig für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, Anlass ist der 200. Geburtstag des Unternehmers Karl Krause. Es gibt eine Ausstellung zur Firmengeschichte und zur Baugeschichte des Gebäudes, dazu kostenlose Getränke und Imbiss.

Sonntag 16 bis 20 Uhr, Weidenbachplan 1

Tipp 4: Schloss, Rittergut, Begräbnispyramide Schönefeld

Besucher bei einer Führung durch die Begräbnispyramide in Schönefeld. © Quelle: Andre Kempner

Drei Objekte in Schönefeld, die in engem Zusammenhang stehen, können am Sonntag besichtigt werden: zum einen Schloss und Rittergut Schönefeld. Baronesse Clara Hedwig von Eberstein, Enkelin des damaligen Besitzers, ließ Schloss und Rittergut in den Jahren 1871 bis 1876 neu erbauen. Das Ensemble aus Ställen, Scheunen, Kartoffellagerhalle, Gutspächterhaus und Schloss mit Remise, Kutscherhaus und Orangerie ist gut erhalten beziehungsweise noch erkennbar. Das ursprüngliche dort stehende Schloss aus dem Jahr 1604 war während der Völkerschlacht am 18. Oktober 1813 komplett abgebrannt.

Auf der anderen Straßenseite, neben der Gedächtniskirche Schönefeld, befindet sich die Begräbnispyramide der Familie von Eberstein. Darin wurde auch Clara Hedwig von Eberstein nach ihrem Tod im Jahr 1900 beigesetzt.

Programm und Öffnungszeiten:

Schloss und Rittergut in der Zeumerstraße 1 können von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Im Saal und auf der Terrasse gibt es Kaffee und Kuchen. Schlossführungen finden ab 14 Uhr halbstündlich statt.

Die Begräbnispyramide in der Zeumerstraße 5 kann von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Tipp 5: Kino der Jugend Eisenbahnstraße

Kino der Jugend auf dem Gelände vom Gaswerk in der Eisenbahnstraße 158 in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Die ehemalige Gasanstalt Leipzig-Ost wurde 1925 stillgelegt, drei Jahre später wurden in dem Gebäude die Fortuna-Lichtspiele eröffnet. Das Haus mit der Art-Déco-Front mit großem Staffelgiebel wurde ab 1946 als Kino der Jugend bekannt. Seit 1987 ist es geschlossen und steht leer. Von der Interessengemeinschaft Fortuna – Kino der Jugend vor dem Abriss bewahrt, soll es wieder zu einem Kultursaal im Leipziger Osten werden.

Programm und Öffnungszeiten: Das einstige Kino feiert seinen 95. Geburtstag mit einer Ausstellung zur Geschichte des Hauses, Rundgängen durch das Gebäude, Live-Musik und einer Kaffeetafel. Dazu gibt es Kurzfilme zu sehen.

Sonntag, 14 bis 20 Uhr, Eisenbahnstraße 162

Tipp 6: Dölitzer Wassermühle

Auch die Dölitzer Wassermühle kann beim Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. © Quelle: Andre Kempner

Der Mühlenhof der Wassermühle Dölitz ist mehr als 400 Jahre alt. Mühlenhauptgebäude, Obermüllerhaus und Vollhardthaus sind original aus Zeiten der Völkerschlacht erhalten. Durch die Umsetzung von zwei Fachwerkhäusern aus dem Leipziger Südraum konnte die Hofanlage im historischen Stil wieder errichtet werden. Die Gebäude wurden Schritt für Schritt denkmalgerecht saniert. Das Wasserrad wurde 2006 neu errichtet.

Programm und Öffnungszeiten:Zu jeder vollen Stunde gibt es Führungen, um 14 Uhr wird eine Foto-Ausstellung eröffnet. Es gibt Mitmachangebote für Kinder, Gastronomie und Musik.

Sonntag, 13 bis 18 Uhr, Vollhardtstraße 16.

