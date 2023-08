„Tag des offenen Weins“: Acht Leipziger Weinlokale laden zum Probieren heimischer Tropfen ein

Leipzig. Im September öffnen Vinotheken und Weinbars in deutschen Großstädten wieder ihre Türen für den „Tag des offenen Weins“. Leipzig ist als einzige Stadt in den neuen Bundesländern dabei, mit Ausnahme von Berlin. Der Termin ist der 9. September. Acht Weinhandlungen und Lokale aus verschiedenen Stadtteilen machen mit und stellen an diesem Samstagnachmittag speziell deutsche Weine und Winzer vor.

Der beschwingte Streifzug durch Weinbars in Lindenau, Schleußig, Zentrum und Zentrum-West ist in der Kernzeit von 14 bis 18 Uhr möglich. Neugierige können reinschauen oder sich draußen hinsetzen und pro Station drei deutsche Weine zum Preis von insgesamt sieben Euro verkosten. An manchen Standorten geht es bereits eher los oder es ist abends länger geöffnet. Der bundesweite Aktionstag auf Initiative des Deutschen Weininstituts findet zum zwölften Mal statt.

Tag des offenen Weins: Die Stationen und Themen in Leipzig

Gourmetage , Mädlerpassage: Die Stars der Region, Weine aus Ostdeutschland

Apels Garten , Kolonnadenstraße 2: Rosé in seiner Vielfalt

Weinkostbar , Dittrichring 18-20: Die Stars der Region, Weine aus Ostdeutschland

Weinkönner Tasting Store , Könneritzstraße 8: Elbling von Mosel und Elbe

Geier Vino Vino , Demmeringstraße 34: Weine und Kulinarik aus Franken und Württemberg

Gedrénks , Odermannstraße 2: Deutschlands junge Wilde

Edelrausch , Könneritzstraße 61: Weiß – Grau – Blau, Burgunder aus Deutschland

Schwarzbach, Schützenstraße 21: Weine aus Saale-Unstrut, Franken und der Pfalz

Wein-Entdecker-Wochen im September

Auch außerhalb von Leipzig gibt es im September Aktionen rund um die heimische Weinvielfalt. Im Aktionskalender des Deutschen Weininstituts können sich Interessierte deutschlandweit über weitere Veranstaltungen und Verkostungen während der Wein-Entdecker-Wochen vom 1. bis zum 17. September informieren.

Der Tag des offenen Weins findet in zehn deutschen Städten statt: Bochum, Dortmund, Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, München, Münster und Nürnberg.

