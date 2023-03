﻿Tag eins nach Schließungsankündigung für Galeria in Leipzig: Kundschaft und Personal haben Redebedarf

Am Tag nach Verkündung der Schließungspläne für Galeria Kaufhof in Leipzig ist in dem Haus nichts mehr wie es war: Sowohl Kundschaft als auch Personal sind geschockt und haben großen Redebedarf. Und plötzlich könnte der aktuelle „Final Sale“ für den kompletten Ausverkauf stehen.

