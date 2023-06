﻿Nach Urteil gegen Lina E.: Leipziger Gericht bestätigt Demo-Verbot für „Tag X“

Leipzig. Es bleibt dabei: Die für Samstag angemeldete Demo unter dem Motto „United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!“ bleibt verboten. Wie das Verwaltungsgericht Leipzig am Freitagabend mitteilte, wurde der in der Nacht um 2 Uhr eingegangene Eilantrag des Demo-Anmelders gegen das Verbot abgelehnt. Es sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem unfriedlichen Verlauf der Versammlung auszugehen“, so das Gericht. „Insofern erweise sich die Gefahrenprognose der Stadt als zutreffend.“

Auch wenn sich der Antragsteller auf seinem Twitter-Account mittlerweile von Gewaltaufrufen distanziere und zuletzt zu einer friedlichen Demonstration aufgerufen habe, sei zu befürchten, dass aus der angemeldeten Versammlung heraus Gewalttätigkeiten begangen werden. Außerdem erscheine die vom Antragsteller angegebene Teilnehmerzahl von 400 bis 500 nicht ansatzweise realistisch. Die Polizei geht von mindestens 1500 gewaltbereiten und gewaltsuchenden Teilnehmern sowie 4000 Sympathisanten aus der linken Szene aus.

Keine effektive Gefahrenabwehr möglich

Am Donnerstag hatte die Stadt Leipzig die angemeldete Demo für den „Tag X“ verboten. Der Aufzug sollte am Samstag um 17 Uhr in der Wolfgang-Heinze-Straße starten und über den Promenadenring bis zur Richard-Wagner-Straße führen – als Reaktion auf das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. (28) und ihre Mitangeklagten. „Nach den derzeit erkennbaren Umständen ist die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet“, begründete das Ordnungsamt das Verbot. „Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kann alleinig ein Versammlungsverbot als geeignete Maßnahme zur Verhinderung eines unfriedlichen Versammlungs­ver­laufs gesehen werden.“ Es sei keine effektivere Gefahrenabwehr möglich.

Nach LVZ-Informationen soll die Polizei zu einem Verbot des Aufzuges geraten haben. Nach ihrer Lageeinschätzung wäre bei der Versammlung mit massiven Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten zu rechnen. In einer Allgemeinverfügung der Stadt für das Wochenende heißt es: „Gezielte Angriffe auf Polizisten durch Linksextremisten in Form von konzentriert vorgetragenen Angriffen auf Einsatzkräfte, unter anderem massiver Bewurf mit Pflastersteinen, schnelles Auftauchen und wieder Zurückziehen in die Hinterhöfe insbesondere im Stadtteil Connewitz sind mit Gewissheit zu erwarten.“ Zudem befürchten die Behörden Angriffe auf staatliche Einrichtungen, Justiz- und Polizeistandorte sowie Banken. Gefährdete Objekte sollen sogar vorab schriftlich auf die mögliche Bedrohungslage hingewiesen worden sein und werden besonders geschützt.

Demo-Anmelder kann Beschwerde einlegen

Ob das juristische Tauziehen um den Aufzug weitergeht, ist offen. Der Demo-Anmelder kann gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts nun Beschwerde zum Sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen einlegen und wird das nach ersten Ankündigungen wohl auch tun. Man sei sensibilisiert, so ein OVG-Sprecher auf LVZ-Anfrage, und werde bei Bedarf auch nachts oder am Samstagmorgen entscheiden.

Ungeachtet dessen lief auch am Freitag die bundesweite Mobilisierung für den „Tag X“ in Leipzig auf Hochtouren. Neben Protesten in Connewitz wurde mit dezentralen Aktionen im Stadtgebiet sowie bei Massenevents wie dem Stadtfest gedroht. „Wir nehmen uns die Straßen“, heißt es in einem Beitrag auf dem linken Szeneportal Indymedia. Schon am Mittwoch war es wenige Stunden nach der Urteilsverkündung gegen Lina E. bei einer Versammlung im Leipziger Osten zu Ausschreitungen gekommen.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) rief unterdessen zu Gewaltlosigkeit auf. „Wir sehen mit großer Sorge die offenen, zum Teil hasserfüllten Gewaltaufrufe aus dem anarchistisch-linksextremistischen Milieu in den sozialen Medien“, teilte er mit. „Gewalt darf aber niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Ich appelliere an alle, sich den Aufrufen nicht anzuschließen und sich von jeglicher Gewalt unmissverständlich zu distanzieren.“ Die Polizeidirektion hält trotz des weiter bestehenden Verbots an ihrem Großeinsatz fest. Unterstützt werden die Leipziger Beamten durch zahlreiche Hundertschaften und verschiedene Einsatzmittel aus zwölf Bundesländern und der Bundespolizei.

LVZ