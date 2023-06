﻿Beschwerden zum Demo-Verbot in Leipzig abgelehnt: Jetzt entscheidet das Bundesverfassungsgericht

Nachdem die Stadt Leipzig die Antifa-Demo am Samstag verboten hatte, reichte der Anmelder Beschwerden an mehreren Gerichten ein. Nun liegt das letzte Wort beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Leipzig. Bleibt die für Samstag unter dem Motto „United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!“ verboten? Nachdem die Stadt am Donnerstag den Protest untersagte, reichte der Anmelder der Demo Beschwerden beim Verwaltungsgericht in Leipzig, beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen und nun auch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein. Die beiden sächsischen Institutionen haben die Eilanträge bereits abgelehnt. In Baden-Württemberg soll noch am Nachmittag eine Entscheidung fallen.