„Tag X“ in Leipzig: Bewohner des Musikviertels sollen Mülltonnen reinholen

Leipzig. Ungewöhnliche Bitte der Leipziger Stadtverwaltung: Am Samstag sollen die Bewohnerinnen und Bewohner des Musikviertels geleerte Mülltonnen nicht auf der Straße stehen lassen, sondern „zeitnah“ wieder auf ihre Grundstücke holen. Wie das Ordnungsamt am Freitagmorgen mitteilte, werde die ALL Abfall-Logistik Leipzig GmbH die Leerungen an diesem Tag besonders früh vornehmen.

Grund für dieses Vorgehen und das Ansinnen der Verwaltung: die bundesweite Mobilisierung nach Leipzig für den sogenannten „Tag X“. Kommune und Polizei rechnen mit gewaltsamen Protesten der linksautonomen Szene wegen der Urteile gegen die Gruppe um Lina E. Es seien Aufrufe zur Sachbeschädigung zu verzeichnen, hieß es. „Es besteht daher das Risiko, dass Abfallbehälter am 3. Juni beispielsweise als Barrikaden missbraucht oder entzündet werden“, so das Ordnungsamt in seiner Mitteilung. Dies könnte eine große Gefahr darstellen.

