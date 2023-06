﻿„Tag X“: Ein Polizeikessel und viele Fragen

Leipzig. Der Heinrich-Schütz-Platz gehört in diesen Tagen wieder spielenden Kindern und Spaziergängern. Nur das niedergetrampelte Gras, die ramponierten Büsche erinnern daran, was sich hier am Wochenende abgespielt hat: Polizeibeamte hatten den Platz nach einer Demonstration, bei der es auch zu Steinwürfen und Angriffen gegen Beamte kam, umstellt – und damit Hunderte Menschen, die sich zwischen Bäumen, Bänken und Spielplatz drängten, einkreisten.

Ein solcher Kessel ist in Leipzig, wo jede Woche demonstriert wird, es auch zu Verstößen gegen das Versammlungsrecht und Straftaten kommt, erst mal nicht ungewöhnlich – ebenso wenig die Kritik daran. Immer wieder geraten linke Demonstranten in diese Situation. Im Herbst 2021 saßen außerdem 300 Teilnehmer einer spontanen „Querdenker“-Demonstration für zwei Stunden im Stadtzentrum fest, inklusive Identitätsfeststellung. Und doch wirft das Vorgehen der Polizei am Wochenende Fragen auf: Denn auf dem Heinrich-Schütz-Platz befanden sich mehr als 1000 Personen, teilweise Minderjährige – und das bis zu elf Stunden lang. Von jedem Einzelnen wurden Personalien aufgenommen, teilweise Handys beschlagnahmt. Am Ende gab es 30 Festnahmen, fünf Haftbefehle, unter anderem wegen Körperverletzung. War dieser Polizeikessel eine notwendige Maßnahme, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten, reine Schikane – oder sogar Strategie, um gesuchte Gewalttäter aufzustöbern? Die Aufarbeitung läuft noch – unter Aktivisten, der Polizei und der Politik. Am kommenden Montag wird es dazu eine Sondersitzung im Innenausschuss des Landtages geben.

Martin hat mit seinem Vater über eine mögliche Eskalation gesprochen

Die Leipziger Volkszeitung war selbst mit Reportern bei der Demonstration vor Ort, hat mit der Polizei, der Versammlungsleitung und Menschen gesprochen, die anschließend stundenlang auf dem Heinrich-Schütz-Platz ausharrten, um die Geschehnisse zu rekonstruieren.

Vor dem sogenannten „Tag X“, einer Reaktion auf das Urteil im Prozess gegen Lina E., hatten nicht nur linke, sondern auch gewaltbereite autonome Gruppen aufgerufen und mit hohem Sachschaden gedroht. Eine entsprechende Demonstration wurde verboten – erlaubt war dagegen der Protest gegen die Einschränkung des Versammlungsrechts. Dass es auch dort zu Gewalt kommen könnte, war nicht nur der Polizei klar, sondern auch Demonstrationsteilnehmern.

„Mir war das Anliegen zu wichtig um zuhause zu bleiben“, sagt Martin. Der 17-jährige Schüler geht regelmäßig in Leipzig auf Demonstrationen und heißt anders, will unerkannt bleiben – wie die meisten, die über den Kessel gesprochen haben. Martin hat mit seinem Vater vorab über eine mögliche Eskalation geredet, dass er auf jeden Fall friedlich bleibt, sich zurückzieht. Mit seinen Freunden stellt er sich an den Rand der Demonstration, nahe Scharnhorststraße – nicht wissend, dass er genau dort zwischen die Fronten gerät.

Erst friedlicher Demo-Verlauf, dann fliegen die ersten Steine

Die Demonstration verläuft zunächst friedlich, immer mehr Menschen strömen in den Süden, irgendwann ist die Karl-Liebknecht-Straße dicht. Polizei, Ordnungsamt, Versammlungsleitung und Landesdirektion verhandeln über eine stehende Kundgebung, weil mittlerweile mehr als 1000 Menschen gekommen sind, sich darunter auch Gruppen Vermummter gemischt haben. Es gibt Aufrufe der Polizei, sich von „Störern“ zu distanzieren, sonst sei man von polizeilichen Maßnahmen betroffen. Dann fliegen in der Scharnhorststraße die ersten Steine.

„Ich habe diese schwarze Masse gesehen“, sagt Martin. „Und dann die Polizei, die direkt angegriffen hat. Wir wollten dann weg, haben es aber nicht geschafft.“ Andere berichten ebenfalls, wie die Polizei sofort vorgerückt sei. Es kommt zu kleineren Handgreiflichkeiten, Schubsern, aber auch gezielten Schlägen. „Ich dachte, die wollten uns einfach von der Straße drängen“, sagt Martin. Er habe versucht zurückzuweichen auf den Heinrich-Schütz-Platz. Aber irgendwann sei es nicht mehr weiter gegangen: Hinten: andere Demonstranten. Vorne: Polizei. Martin und mit ihm Hunderte stehen im Kessel. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Der Schüler versucht, ruhig zu bleiben – anderswo entsteht Panik, manche ziehen sich ihre Vermummung herunter, schmeißen sie in die Büsche. Einige wechseln die Kleidung, um später auf Polizeivideos nicht erkennbar zu sein.

Stundenlanges Warten, Busch als Toilette genutzt

Die Erzählungen der darauf folgenden Stunden gleichen sich, auch in ihrer Emotionalität: Die Eingekesselten berichten von stundenlangem Warten, einem Busch, der als Toilette genutzt wird, mangelnder Versorgung, Schwächeanfällen und Polizeibeamten, die immer wieder Leute abführen, teilweise auch mit Schmerzgriffen. „Du stehst da als erwachsene, berufstätige Frau und die behandeln dich, als hättest du sonst was angestellt. Dabei wollte ich nur für das Versammlungsrecht demonstrieren“, sagt Korinna S., die in der Erwachsenenbildung arbeitet. „Sie haben 1000 Leute zu Gewalttätern gemacht – das macht mich so wütend“, sagt Constanze S., die ihre Freundin an dem Tag begleitet hat.

Polizeisprecher: Dass da Unbeteiligte hinein geraten, ist nicht optimal

Die Maßnahme rechtfertigt Polizeisprecher Olaf Hoppe mit der Tatsache, dass durch den Angriff auf Polizisten eine Straftat begangen worden sei. Er hat mittlerweile etliche Videos gesichtet, sich die entsprechende Szene immer wieder angeschaut. „Die Beamten rücken noch im Steinhagel vor, drängen die Masse zurück. Dass da Unbeteiligte hinein geraten, ist nicht optimal, passiert aber“, sagt er. Wer sich nicht ausreichend von Gewalttätern distanziere, müsse mit Konsequenzen rechnen, so Hoppe. Eine ähnliche Einschätzung gibt auch ein Versammlungsrechtler ab.

Die Polizei ist noch dabei, alle Details zusammenzutragen. Aber Hoppe kann mittlerweile sagen, dass für den Polizeikessel auf dem Heinrich-Schütz-Platz ein richterlicher Beschluss vorlag. Die Dauer der Maßnahme, die Tatsache, dass erst gegen 5.30 Uhr die letzten Personen entlassen werden konnten, hat aus seiner Sicht mehrere Gründe: Der Einsatz sei eine logistische Herausforderung gewesen. Und: „Nur wenige Personen haben mit uns kooperiert, einige standen uns feindlich gegenüber. Das kostet auch Zeit“, sagt Hoppe.

Was er meint: Viele wollten das Prozedere der Identitätsfeststellung nicht freiwillig durchlaufen: Kontrolle des Personalausweises, Fotos, Durchsuchung, Herausgabe des Handys zur Beweissicherung. „Ein Großteil hat sich irgendwann ergeben, mit erhobenen Händen“, sagt Martin. Und es klingt wie das Ende eines zermürbenden Kampfs.

