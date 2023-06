﻿„Tag X“ in Leipzig: Kommen bald alle Verdächtigen auf freien Fuß?

Täglich Haftprüfungstermine

Brennende Barrikaden am „Tag X“ der linken Szene in Leipzig.

Bis Donnerstagmorgen befanden sich noch neun Tatverdächtige wegen schwerer Ausschreitungen zum „Tag X“ in Leipzig in U-Haft. Nun kamen zwei Männer auf freien Fuß, die Haftbefehle wurden außer Vollzug gesetzt. In den nächsten Tagen finden weitere Haftprüfungstermine statt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket