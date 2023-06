﻿Kriminalpolizei ermittelt gegen Polizisten nach „Tag X“ in Leipzig

Leipzig/Dresden. Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz in Leipzig am sogenannten „Tag X“, den 3. Juni, sind zwei Anzeigen gegen Beamte gestellt worden. Das teilte Robert Fink, Pressesprecher des sächsischen Innenministeriums, am Dienstag mit. Es bestehe der Anfangsverdacht einer Straftat.

Außerdem habe die Leipziger Polizei Prüfvorgänge zu zwei Sachverhalten eingeleitet. Dort stehe eine rechtliche Würdigung noch aus. Näheres teilte das Innenministerium zunächst nicht mit. Sowohl die Anzeigen als auch die Prüfvorgänge werden von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Dresden bearbeitet.

Kritik an Maßnahmen der Polizei

Die Methoden der Polizei am „Tag X“ werden mehr als eine Woche später noch immer heftig diskutiert. Besonders in der Kritik steht die Einkesselung von rund 1000 Personen, unter denen sich auch einige Minderjährige befanden. Bis zu elf Stunden wurden sie von den Beamten zur Identitätsfeststellung festgehalten. Einige Akteure, aber auch Betroffene, werfen den Beamtinnen und Beamten Polizeigewalt vor. Auch der Leipziger Stadtrat will sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit den Vorgängen beschäftigen.

