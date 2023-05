﻿Linksautonome drohen mit Aktionen auf Leipziger Stadtfest und bei Grönemeyer

Leipzig. Mitglieder der linksextremen Szene haben über die Internetplattform Indymedia damit gedroht, ihren Protest nach dem Urteil gegen Lina E. am kommenden Samstag über Connewitz hinaus auszudehnen. Dies solle passieren, falls die geplante Tag X-Demonstration von der Stadt verboten wird.

Möglich sei in diesem Fall, dass auch das Stadtzentrum und das Konzert von Herbert Grönemeyer in der Red-Bull-Arena Ausgangspunkte für „Aktionen“ seien. Den Aufruf begründeten die Autoren mit den derzeit in der Szene kursierenden Befürchtungen, dass die Stadt Leipzig die angekündigte „Tag X“-Demonstration verbieten könnte. Bereits seit Monaten mobilisieren Linksextreme für die Kundgebung als Reaktion auf das am Mittwoch gefallene Urteil im Prozess um Lina E.

Polizei Leipzig fokussiert Ankündigungen der linken Szene

In der Veröffentlichung über Indymedia hieß es, sich von einem möglichen Verbot nicht daran hindern zu lassen, den Protest auf die Straße zu tragen. Die Autoren riefen weiterhin dazu auf, „erst recht bei einem Verbot“ nach Leipzig zu kommen und beziehen sich dabei explizit auf die großen Events im Stadtzentrum und der Red-Bull-Arena, zu denen viele Zehntausende Gäste erwartet werden.

„Am Samstag wird der Einsatzschwerpunkt im gesamten Stadtgebiet von Leipzig liegen“, teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe mit. Man werde sich auf die Ankündigungen der linken Szene fokussieren. „Die Polizei muss sich also auf ein Einsatzgeschehen mit teilweise unfriedlichem Verlauf mit hohem Schadenspotenzial einstellen“, so Hoppe. Es sei bereits Unterstützung aus ganz Sachsen und weiteren Bundesländern angefordert worden.

Mögliches Verbot der Tag X-Demonstration nicht bestätigt

„Wir haben uns mit den sicherheitsrelevanten Kräften abgesprochen und sind gut vorbereitet“, kommentierte. „Wir haben ein friedliches, familiäres Fest geplant und werden das auch so umsetzen.“ Es müsse niemand Angst haben.

Auch die Verantwortlichen des Konzerts von Herbert Grönemeyer geben sich im Vorfeld gelassen. „Wir tauschen uns intensiv mit den Sicherheitsträgern aus und werden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, sofern erforderlich, gemeinsam mit den Sicherheitsträgern treffen. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Besuchenden auf einen gelungenen Konzertabend freuen können“, sagt Philipp Franke, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft mbH, die das Konzert vermarktet.

Ob die Demonstration am Samstag tatsächlich verboten wird, blieb am Mittwoch weiterhin unklar. „Es gibt aktuell kein Verbot“, teilte die Versammlungsbehörde der Stadt mit. Zugleich wird ein solches jedoch auch nicht eindeutig ausgeschlossen. Stadt, Polizei und Anmelder seien dazu im Gespräch.

