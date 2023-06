﻿Leipzig bereitet sich auf „Tag X“ vor +++ Alle Infos im Ticker

Leipzig. Leipzig bereitet sich auf „Tag X“ vor. Trotz des Verbots einer angemeldeten Demonstration stellen sich sächsische Behörden auf einen Großeinsatz ein. Nach dem Urteil gegen die Studentin Lina E. werden am Samstag, 3. Juni, viele dezentrale Aktionen erwartet. An mehreren Straßen und am Hauptbahnhof werde der Anreiseverkehr überprüft. Es sei mit Anreisenden im vierstelligen Bereich zu rechnen.

Gleichzeitig findet das Stadtfest statt. Auch das Sachsenpokal-Finale und ein Konzert von Herbert Grönemeyer in der Red-Bull-Arena sind geplant. Die LVZ begleitet den Tag mit einem Liveticker.

Aktuelles aus Leipzig im Liveticker

Die 28 Jahre alte Studentin Lina E. war am Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden wegen linker Gewalttaten zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ihre Verteidigung kündigte an, in Revision gehen zu wollen.

LVZ