Nächste Woche soll das Urteil gegen die mutmaßlichen Linksextremisten um Lina E. fallen. Für den Samstag danach mobilisiert die linke Szene seit Monaten zu einer Demonstration in Leipzig. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor – und gleichzeitig sind mehrere Großevents in der Stadt.

Leipzig. Nach fast 100 Verhandlungstagen soll im Prozess gegen die mutmaßliche linksextreme Gruppe um Lina E. in der nächsten Woche ein Urteil fallen. Dagegen sind, unabhängig vom Ausgang, Proteste in mehreren deutschen Städten angekündigt – und vor allem für den 3. Juni in Leipzig. Schon seit Monaten wird in der linken Szene für den sogenannten „Tag X“, also den Samstag nach dem Urteil, zu einer Demonstration in Leipzig mobilisiert.